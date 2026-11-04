Buscan asegurar presencia de Keiko Fujimori en la conmemoración de la Batalla de Ayacucho

La Municipalidad Distrital de Quinua cursó una invitación a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para participar en la ceremonia por el aniversario de la Batalla de Ayacucho, el próximo 9 de diciembre. Así lo informó el alcalde Rupert Límaco, quien manifestó su expectativa de que la mandataria asista a esta conmemoración histórica de alcance nacional. La eventual presencia de Fujimori se produciría en medio de un contexto de cuestionamientos y demandas de justicia de distintos sectores de Ayacucho, tras su anterior visita a la región, que estuvo marcada por el rechazo de parte de la población y su desplazamiento bajo un fuerte resguardo. Limaco sostuvo que la participación de la presidenta sería importante para el acto conmemorativo y expresó su expectativa de que también pueda atender los compromisos pendientes con la región. Entre ellos mencionó la construcción de la nueva vía Los Libertadores, cuya situación, señaló, dificulta el acceso de turistas a Ayacucho. Asimismo, el alcalde manifestó que espera anuncios de presupuesto y proyectos de inversión durante una eventual visita presidencial, en respuesta a las demandas de la población ayacuchana.

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