Aniversario de Puno: 358 años con misa Te Deum y paseo de bandera

El alcalde provincial de Puno, Javier Ponce Roque, encabezó este miércoles 4 de noviembre la misa Te Deum en la catedral por los 358 años de la provincia, junto a autoridades y fuerzas armadas.

La plaza mayor lució uniformes. Efectivos de la Marina de Guerra, la Policía Nacional y la Cuarta Brigada de Montaña del Ejército aguardaron en los exteriores de la catedral el inicio del paseo de la bandera.

Las autoridades llegaron de forma escalonada. Acudieron el diputado César Tito, el alcalde de San Román, Óscar Cáceres, la vicegobernadora Margot de la Riva Valle y el rector de la Universidad Nacional del Altiplano, Dante Salas Ávila.

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Último aniversario de la gestión de Ponce

Es la despedida del burgomaestre. Ponce Roque cumple este año su último aniversario como alcalde, por lo que la ciudadanía espera que ofrezca un balance de su gestión en el mensaje que dará en el teatro municipal.

El programa sigue un orden tradicional. Tras la misa, las autoridades realizan el paseo y el izamiento del pabellón nacional, visitan el santuario de la Virgen de la Candelaria y llegan al teatro municipal para la sesión solemne.

En la avenida Costanera se realiza el festival Sabores de mi tierra; a la 1 de la tarde actúa la Estudiantina Unificada de la UNA y a las 5 las pandillas puneñas.

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El pueblo se suma con orgullo, cuando un integrante de la pandilla María Auxiliadora dijo que “en Puno hay que pensar en el desarrollo” y que cada uno debe contribuir desde su quehacer a la ciudad.

Mañana continua las celebraciones con más actos, desde las 5 de la mañana saldrá la pareja mítica Manco Cápac y Mama Ocllo de la isla de los Uros, y a las 9 la Parada Carolina del colegio San Carlos.