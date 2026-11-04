Municipalidad de Puno realizará elecciones complementarias tras fallas en el padrón

La Municipalidad Provincial de Puno prevé realizar elecciones complementarias en uno o dos centros poblados tras los reclamos por el padrón electoral en Umayo (Atuncolla) y Jayu Jayu (Acora), anunció el subgerente de Participación Ciudadana, Cristian Chile. El comité electoral recibirá las impugnaciones hasta el viernes.

Según Chile, de ser denegadas las impugnaciones, los afectados podrán apelar ante el consejo provincial, que resolverá en tres días hábiles. “Vamos a esperar los tres días, como nos dicta la norma”, afirmó el funcionario. La comuna pidió a candidatos y autoridades locales concertar un acuerdo.

La norma permite postular con partida de nacimiento o constancia de residencia, aunque el candidato no vote en el centro poblado, caso que habría ocurrido en Umayo, explicó Chile. El padrón electoral quedó bajo cuestionamiento.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Por ello, la comuna envió recomendaciones a RENIEC, pues Chile admitió que un padrón basado solo en una base de datos perjudica a ciudadanos. Agregó que las normas, pensadas desde Lima, no reflejan la realidad local. La institución reconoció limitaciones del sistema.

Finalmente, Chile revisará las actas del comité electoral en Jayu Jayu para determinar si hubo error humano. De confirmarse, habrá sanciones, a fin de evitar casos sin legitimidad como en el centro poblado de Inchupalla. La revisión de actas definirá eventuales responsabilidades.

La comuna espera que las nuevas elecciones se convoquen con un padrón depurado y consensuado. Los plazos dependen de las impugnaciones y apelaciones anunciadas. El proceso electoral local enfrenta un escenario de incertidumbre.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=