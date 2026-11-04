Puno instala 32 centros para reproducir peces del Titicaca

Puno implementó 32 centros de reproducción de peces nativos para beneficiar a igual número de asociaciones, informó Edwin Marca Sairitupa, coordinador del Programa de Recuperación de la Biomasa del lago Titicaca, la iniciativa permite criar carachi gris y amarillo en las propias localidades.
El programa instaló estos espacios para acercar la producción de peces a los pobladores de zonas alejadas, «son infraestructuras muy básicas, pero cumplen el mismo trabajo», explicó Marca Sairitupa sobre las instalaciones que permiten atender lugares sin acceso rápido a un laboratorio.
La iniciativa cuenta con 2 laboratorios especializados en investigación y producción, además de 4 centros productivos de segundo nivel, estas instalaciones forman parte del trabajo para recuperar las especies propias del lago.
El laboratorio inaugurado en el Instituto Superior Tecnológico de Juli tiene capacidad para producir más de 2 millones de ejemplares al mes, su sistema permite volver a utilizar el agua durante el desarrollo de los huevos.
Los responsables del proyecto identificaron 6 centros locales de reproducción con mayor capacidad, entre ellos figuran los ubicados en Santa Lucía, Asiruni, Isla Cotos y Umayo, según la información proporcionada por el coordinador.
El proyecto liberó más de 6 millones de peces pequeños durante sus primeros 2 años de trabajo, el coordinador precisó que la cantidad se acerca a los 7 millones como parte del esfuerzo para recuperar su población en el Titicaca.
Marca Sairitupa señaló que los pescadores artesanales participan en la obtención del material necesario para reproducir las especies, su intervención incluye la vigilancia y el cuidado de las zonas de pesca para apoyar la recuperación.
El coordinador planteó continuar las acciones después del cierre del proyecto y superar la meta prevista, «no va a bastar solamente con sembrar los 9 millones y medio», sostuvo al pedir que el trabajo de recuperación mantenga su continuidad.