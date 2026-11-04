Puno instala 32 centros para reproducir peces del Titicaca

Puno implementó 32 centros de reproducción de peces nativos para beneficiar a igual número de asociaciones, informó Edwin Marca Sairitupa, coordinador del Programa de Recuperación de la Biomasa del lago Titicaca, la iniciativa permite criar carachi gris y amarillo en las propias localidades.

El programa instaló estos espacios para acercar la producción de peces a los pobladores de zonas alejadas, «son infraestructuras muy básicas, pero cumplen el mismo trabajo», explicó Marca Sairitupa sobre las instalaciones que permiten atender lugares sin acceso rápido a un laboratorio.

La iniciativa cuenta con 2 laboratorios especializados en investigación y producción, además de 4 centros productivos de segundo nivel, estas instalaciones forman parte del trabajo para recuperar las especies propias del lago.

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El laboratorio inaugurado en el Instituto Superior Tecnológico de Juli tiene capacidad para producir más de 2 millones de ejemplares al mes, su sistema permite volver a utilizar el agua durante el desarrollo de los huevos.

Los responsables del proyecto identificaron 6 centros locales de reproducción con mayor capacidad, entre ellos figuran los ubicados en Santa Lucía, Asiruni, Isla Cotos y Umayo, según la información proporcionada por el coordinador.

El proyecto liberó más de 6 millones de peces pequeños durante sus primeros 2 años de trabajo, el coordinador precisó que la cantidad se acerca a los 7 millones como parte del esfuerzo para recuperar su población en el Titicaca.

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Marca Sairitupa señaló que los pescadores artesanales participan en la obtención del material necesario para reproducir las especies, su intervención incluye la vigilancia y el cuidado de las zonas de pesca para apoyar la recuperación.

El coordinador planteó continuar las acciones después del cierre del proyecto y superar la meta prevista, «no va a bastar solamente con sembrar los 9 millones y medio», sostuvo al pedir que el trabajo de recuperación mantenga su continuidad.