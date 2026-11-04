Diputado Manrique propone corredor tecnológico en el sur y más presupuesto para Puno

El diputado Bernardino Jair Manrique Olivera planteó desde la Cámara de Diputados que el presupuesto nacional dé mayor importancia a Puno, y propuso impulsar la creación de un corredor tecnológico en el sur del país para dinamizar la economía de la región.
Manrique Olivera explicó que trabaja los temas de conectividad y tecnología, y que busca crear un corredor tecnológico en el sur que involucra a Moquegua, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno; el proyecto ya está terminado y se conversará con ProInversión.
Ante el auge de Juliaca, del turismo y de la Virgen de la Candelaria, el diputado Bernardino Jair Manrique Olivera afirmó: «Necesitamos realmente una inversión que ayude a promover el turismo en Puno y que ayude a crecer la región».
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Plazos, inversiones coordinadas y potencial minero
Manrique Olivera calculó que el corredor tecnológico, como todo megaproyecto de inversión, podría tomar unos cinco u ocho años, y espera contar con la diligencia del gobierno para apoyar una iniciativa que ayudará a dinamizar la economía de la región.
El diputado Manrique Olivera llegó a Puno por invitación del diputado Vladimir Sonco, quien le comentó que coordinó inversiones estratégicas, entre ellas agua y alcantarillado, que ya se destrabó y será una realidad en Puno, y otras más.
Manrique Olivera señaló que los activos mineros del sur podrían transformarse en recursos tecnológicos, como bobinas, aires acondicionados y motores, y destacó la acogida en Puno, adonde ya llegaron diputados y llegan más, porque la ciudad celebra su aniversario.
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