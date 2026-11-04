Senador Moisés Chipana convoca a audiencia de la bancada de Puno el viernes

El senador José Moisés Chipana Chipana convocó a organizaciones, gremios, sindicatos y autoridades a participar el viernes en una audiencia de la bancada de Puno y de Juntos por el Perú, donde los senadores y diputados escucharán al pueblo.
Según Chipana Chipana, la audiencia se realizará en Puno por la mañana, desde las 8:30 h, y en Juliaca por la tarde, desde las 14:00 h, con presencia de senadores y diputados de diferentes comisiones que podrán canalizar las demandas.
El senador Chipana Chipana informó que la bancada de Puno estableció una agenda Puno con carreteras, hospitales y proyectos de infraestructura en educación y salud, y que ya destrabó un proyecto que estaba «abandonado, paralizado más de nueve años».
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Opinión sobre el discurso y reunión con ministro
Sobre el discurso del alcalde Javier Ponce Roque, Chipana Chipana indicó no conocerlo al detalle y recordó que el pueblo ha expresado su disconformidad; sin conocer las obras que el alcalde afirma haber encaminado, no podría opinar si es cierto.
Chipana Chipana sostuvo que los parlamentarios deben coordinar con el gobernador regional y reunirse con las nuevas autoridades provinciales y distritales electas, porque las actuales están de salida, a fin de encaminar proyectos de inversión para la región.
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Durante la semana de representación, Chipana Chipana indicó que directores de institutos tecnológicos y pedagógicos pidieron una reunión con el ministro de Educación, ya agendada para el 10 de noviembre, a fin de exponer personalmente demandas y necesidades aún no concretadas.
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