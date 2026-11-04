Alcalde de Acora señala que el teleférico de Puno ya debía haber empezado

El alcalde de Acora Hernán Crisisto Aycaya, en el aniversario 358 de la ciudad, señaló que el teleférico de Puno, viabilizado en la gestión del alcalde de Puno Javier Ponce Roque, ya debía de haber empezado.
El alcalde de Acora sostuvo que, como capital de región, Puno puede pedir más inversión a la Presidencia del Consejo de Ministros y al presidente de la República.
El alcalde planteó proyectos emblemáticos para que se dé otra mirada a Puno, Ciudad del Lago, que recibe bastante turismo, y afirmó: «Puno merece mucho más».
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Evaluación de la gestión y proyectos de Acora
Sobre la gestión del alcalde de Puno Javier Ponce Roque, el alcalde de Acora señaló que la población puede evaluar y le deseó los mejores éxitos.
Acora presentó 10 proyectos al Gobierno regional y 10 al nacional, con cinco aprobados por este último, según el alcalde Hernán Crisisto Aycaya.
El alcalde espera que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego viabilice en los próximos días la irrigación de 700 millones, proyecto emblemático que cambiaría el sector agropecuario de Acora.
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