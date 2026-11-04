Alcalde de Acora señala que el teleférico de Puno ya debía haber empezado

Sostuvo que Puno puede pedir más inversión como capital de región y espera una irrigación de 700 millones para Acora

Carlos Roque
Carlos Roque 04/11/2026
El alcalde del distrito de Acora Hernán Crisisto Aycaya confirmó su interés por postular al sillón municipal de la provincia de Puno, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre su participación en las próximas elecciones generales. La autoridad edil recibió el respaldo político del exalcalde Luis Butrón y todo su equipo de trabajo quienes le brindaron el aval necesario para iniciar este nuevo proyecto electoral que busca transformar la capital de la región altiplánica próximamente. Hernán Crisisto Aycaya declaró que le gustaría participar en este proceso pero admitió que las nuevas reglas electorales vigentes dificultan la inscripción de los candidatos y complican el panorama para muchos políticos locales que desean competir por el cargo. El burgomaestre de Acora evaluará todas las posibilidades legales antes del cierre del cronograma oficial programado para el mes de junio cuando deba anunciar formalmente si lanza su candidatura ante los ciudadanos puneños que esperan nuevas opciones de gobierno El cambio en las normas actuales reduce las alternativas para los electores de la provincia según advirtió el alcalde porque muchos líderes regionales encuentran barreras administrativas que impiden una competencia abierta y democrática en todo el territorio nacional actualmente. Los pobladores de la zona sur esperan que los mejores cuadros técnicos se presenten a la contienda electoral para solucionar los problemas de infraestructura y seguridad que afectan diariamente a las familias que viven en la ciudad del lago.

Hernán Crisisto Aycaya señaló que el teleférico, viabilizado en la gestión de Javier Ponce Roque, ya podía empezar, y planteó proyectos emblemáticos para Puno

Foto: CPR

El alcalde de Acora Hernán Crisisto Aycaya, en el aniversario 358 de la ciudad, señaló que el teleférico de Puno, viabilizado en la gestión del alcalde de Puno Javier Ponce Roque, ya debía de haber empezado.

El alcalde de Acora sostuvo que, como capital de región, Puno puede pedir más inversión a la Presidencia del Consejo de Ministros y al presidente de la República.

El alcalde planteó proyectos emblemáticos para que se dé otra mirada a Puno, Ciudad del Lago, que recibe bastante turismo, y afirmó: «Puno merece mucho más».

Evaluación de la gestión y proyectos de Acora

Sobre la gestión del alcalde de Puno Javier Ponce Roque, el alcalde de Acora señaló que la población puede evaluar y le deseó los mejores éxitos.

Acora presentó 10 proyectos al Gobierno regional y 10 al nacional, con cinco aprobados por este último, según el alcalde Hernán Crisisto Aycaya.

El alcalde espera que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego viabilice en los próximos días la irrigación de 700 millones, proyecto emblemático que cambiaría el sector agropecuario de Acora.

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Carlos Roque

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