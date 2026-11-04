Diputado Tito Rojas califica de vacío el discurso del alcalde de Puno

El diputado César Hugo Tito Rojas calificó de «totalmente vacío» el discurso del alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno Javier Ponce Roque por el aniversario de la ciudad y afirmó que no mencionó ninguna obra de envergadura para la provincia.
Tito Rojas sostuvo que el alcalde saliente se va «sin pena ni gloria» y pidió a la nueva autoridad que asume el 1 de enero trabajar desde el primer día y cohesionarse con las 13 provincias y los distritos.
Sobre el principal problema de Puno, el diputado César Hugo Tito Rojas afirmó: «La escasez de agua y sobre todo en el Cono Norte y todos los conos», y que el Hospital del Altiplano no puede operar por falta de agua.
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Por su parte, el alcalde de la comuna local de Acora Hernán Crisisto Aycaya, en el aniversario 358 de la ciudad, señaló que el teleférico de Puno viabilizado en la gestión del alcalde de Puno Javier Ponce Roque ya debía de haber empezado.
La autoridad edil sostuvo que, como capital de región, Puno puede pedir más inversión a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al presidente de la República.
El alcalde planteó proyectos emblemáticos para que se dé otra mirada a Puno, Ciudad del Lago, que recibe bastante turismo, y afirmó: «Puno merece mucho más».
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