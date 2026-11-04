Subgerente de Puno afirma que el Reniec vulneró el derecho al sufragio

Chile planteó generar presupuesto para miembros de mesa y movilidades, y recordó que la población tiene días para impugnar los resultados del proceso electoral

Carlos Roque
Carlos Roque 04/11/2026
Cristian Chile

El subgerente Cristian Chile señaló que el sufragio fue vulnerado en la ciudad y en centros poblados, e invitó al Reniec y al JNE a hacer un mea culpa

Foto: CPR

El subgerente de Promoción Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Puno, Cristian Chile, afirmó que el derecho al sufragio fue vulnerado en Puno y en los centros poblados, sobre todo por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Chile contó que, en una reunión conjunta, invitó al Reniec a hacer un mea culpa por la elaboración del padrón electoral y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no reglamentar sanciones para comités electorales, miembros de mesa y votantes.

A poco de conocerse los resultados, el subgerente Cristian Chile sostuvo que la municipalidad actuó con transparencia, trabajo y capacitaciones en el proceso electoral, y afirmó: «Yo creo que las elecciones se han desarrollado de la mejor manera».

Presupuesto, centros poblados y plazos para impugnar

Chile consideró que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debió reforzar su despliegue, y planteó generar presupuesto para pagar a quienes apoyan y a los miembros de mesa, y para las movilidades, para no depender de vehículos prestados de otras gerencias.

Chile explicó que la mayoría de los centros poblados sigue acostumbrada al derecho consuetudinario (normas basadas en la costumbre), donde una reunión ampliada toma decisiones; con padrón, normas y cronograma ya definidos, la población debe asumir la formalidad y respetar los resultados.

Chile aseguró que la municipalidad estará siempre del lado de la población, escuchará los reclamos y resolverá las incidencias que lleguen; primero se debe respetar al Comité Electoral y la población dispone de días para impugnar los resultados.

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