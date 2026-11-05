¿Por qué las elecciones de centros poblados de Puno llegaron con tantas irregularidades sin resolver?

Los problemas de padrones, candidaturas y cédulas que estallaron en las elecciones de centros poblados de Puno del 1 de noviembre se pudieron y debieron resolver meses antes, porque la ley fijó etapas y plazos y la municipalidad tenía un responsable designado.
La ley repartió funciones: el alcalde provincial Javier Ponce Roque ejecuta el proceso, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) elabora los padrones, los comités verifican candidaturas y el Concejo Provincial resuelve apelaciones, según la Ley Orgánica de Municipalidades.
El subgerente de Promoción Social y Participación Ciudadana, Cristian Chile Cariapaza, fue designado por la municipalidad para llevar el proceso y supervisar a los comités; es la voz que da la cara por ella y a quien los ciudadanos señalan como responsable.
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Plazos legales que permitían corregir todo
Los padrones debían entregarse depurados el 21 de junio, las dudas sobre candidatos tramitarse en las tachas de julio y agosto y las candidaturas definitivas conocerse el 11 de septiembre: más de cuatro meses y más de siete semanas antes de votar.
El Reniec informó el 17 de junio que atendió 290 solicitudes en el país, 41 en Puno, 15 de la Municipalidad Provincial, y que cuatro de Puno llegaron fuera de plazo; otra nota del 11 de junio atribuía 31 a esa entidad.
Esas etapas buscaban evitar controversias el día del sufragio, pero la Ordenanza N.º 095-2026-C/MPP mantiene, sin texto consolidado, el reglamento de 2018, que exige candidatos inscritos en el padrón local, mientras el Reglamento Marco admite nacimiento o dos años de domicilio.
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CRONOGRAMA DEL PROCESO ELECTORAL DE CENTROS POBLADOS
Fecha límite
Obligación electoral
Responsable
Fecha:5 de enero
Obligación:Cierre del padrón de electores
Responsable:Reniec
Fecha:19 de febrero
Obligación:Entrega inicial de padrones
Responsable:Reniec
Fecha:6 de marzo
Obligación:Convocatoria electoral
Responsable:Municipalidad Provincial
Fecha:29 de mayo
Obligación:Recepción final de observaciones a padrones
Responsable:Reniec, a través de solicitudes de las municipalidades provinciales
Fecha:21 de junio
Obligación:Entrega definitiva de padrones
Responsable:Reniec
Fecha:25 de junio
Obligación:Conformación e instalación de comités electorales
Responsable:Municipalidad Provincial
Fecha:14 de julio
Obligación:Presentación de listas de candidatos
Responsable:Candidatos y personeros
Fecha:16 de julio
Obligación:Publicación del diseño de cédulas y procedimiento de ubicación
Responsable:Municipalidad Provincial
Fecha:14 de agosto
Obligación:Publicación de candidaturas para tachas
Responsable:Comité Electoral
Fecha:17 de agosto
Obligación:Presentación de tachas a candidatos
Responsable:Ciudadanía
Fecha:31 de agosto
Obligación:Resolución de tachas
Responsable:Comité Electoral
Fecha:11 de septiembre
Obligación:Publicación definitiva de candidaturas
Responsable:Comité Electoral
Fecha:1 de noviembre
Obligación:Jornada electoral
Responsable:Comité Electoral y Municipalidad Provincial
Fuente: cronograma vigente de la ONPE, reproducido por el JNE, y Resolución N.º 000005-2026-GG/ONPE.
El reglamento municipal presenta contradicciones con la normativa nacional
La Ordenanza Municipal N.º 095-2026-C/MPP, firmada por Javier Ponce Roque, dispone que las elecciones se rijan por el reglamento municipal de 2018 y sus modificatorias. También declara aprobada su adecuación al Reglamento Marco del JNE.
Esta es una de las observaciones más importantes en este proceso electoral, La Ordenanza N.º 089-2021-C/MPP había modificado solamente los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 13 del reglamento de 2018.
Sin embargo, el documento municipal de tres páginas no incorpora un texto consolidado que permita identificar cómo quedaron modificados los artículos anteriores.
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EL REGLAMENTO MUNICIPAL PRESENTA CONTRADICCIONES CON LA NORMATIVA NACIONAL
Materia
Reglamento municipal anterior
Reglamento Marco del JNE de 2026
Materia:Padrón electoral
Reglamento municipal anterior:Atribuye al comité electoral su elaboración
Reglamento Marco del JNE de 2026:La elaboración y actualización corresponden al Reniec
Materia:Candidaturas
Reglamento municipal anterior:Exige que los candidatos estén inscritos en el padrón del centro poblado
Reglamento Marco del JNE de 2026:Exige nacimiento en la jurisdicción o domicilio durante los últimos dos años, admite domicilio múltiple
Materia:Tachas
Reglamento municipal anterior:El texto de 2018 señala que las resuelve el comité en única instancia
Reglamento Marco del JNE de 2026:Permite apelar ante el Concejo Provincial o la comisión designada
Materia:Comité Electoral
Reglamento municipal anterior:La modificación de 2021 contempla cinco titulares y dos suplentes
Reglamento Marco del JNE de 2026:Exige cinco titulares y cinco suplentes
Cristian Chile conocía los reclamos desde abril
El 13 de abril, Pachamama Radio informó que el padrón preliminar de Salcedo bajó de 10 016 electores en 2022 a 3746 en 2026; el subgerente Cristian Chile afirmó haber enviado un informe al Reniec y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El 7 de julio, Radio Onda Azul informó que el subgerente Cristian Chile reconformaba los comités de Alto Puno, Salcedo, Jayllihuaya e Ichu por sorteados no ubicados y observaciones al padrón; en Jayllihuaya mencionó registros de otros sectores y predios sin habitantes.
El 31 de agosto, según Pachamama Radio, el subgerente Cristian Chile reconoció reclamos de Alto Puno, Salcedo e Inchupalla posteriores a la entrega del padrón corregido; en Los Uros, la fuerte reducción del padrón preliminar se denunciaba desde abril.
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Denuncias que llegaron hasta la votación
En Salcedo, el candidato Román Condori Quea anunció que impugnaría los resultados por electores presuntamente ajenos, excluidos y retraso del material, y vecinos entregaron un memorial con unas 2400 firmas por unos 270 residentes sin voto; cifras aún sin contraste oficial.
En Alto Puno, vecinos denunciaron en la institución educativa Mirador no figurar en el padrón y pidieron evaluar la nulidad; el dirigente Eleuterio Ccoyori Ruiz habló de más de 3000 excluidos, cifra sin auditoría independiente, según Radio Onda Azul y Pachamama Radio.
En Umayo-Sillustani se cuestionó la residencia del candidato Luis Ángel Quispe Roque, y el personero Roger Eugenio Laura Canaza fue intervenido por romper cédulas; en Jayu Jayu, la cédula omitió la lista de País para Todos y se suspendió la votación.
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DENUNCIAS IMPORTANTES Y RESPUESTA MUNICIPAL
Centro poblado
Problema denunciado
Situación frente al anuncio municipal
Centro poblado:Jayu Jayu
Problema:Cédulas sin una lista de candidatos, suspensión temporal de la votación
Situación:En revisión según declaraciones
Centro poblado:Umayo-Sillustani
Problema:Cuestionamiento sobre residencia de candidato y conflictos durante el escrutinio
Situación:En revisión según declaraciones
Centro poblado:Salcedo
Problema:Electores excluidos, presunta incorporación de personas ajenas y retraso del material
Situación:No mencionado expresamente
Centro poblado:Alto Puno
Problema:Residentes que denunciaron no figurar en el padrón y exigieron evaluar la nulidad
Situación:No mencionado expresamente
Centro poblado:Jayllihuaya e Ichu
Problema:Problemas anteriores con padrones y conformación de comités
Situación:No mencionados expresamente
Centro poblado:Los Uros
Problema:Fuerte reducción del padrón preliminar denunciada desde abril
Situación:No mencionado expresamente
Anuncio municipal y reglas en discusión
El 4 de noviembre, el subgerente Cristian Chile anunció que la municipalidad prevé repetir elecciones en uno o dos centros poblados, principalmente Umayo-Sillustani y Jayu Jayu, tras tramitar impugnaciones y apelaciones; un día antes, el alcalde Javier Ponce Roque había descartado anulaciones.
Salcedo, Alto Puno, Jayllihuaya, Ichu y Los Uros no figuran en ese anuncio; en 2019 el Concejo rechazó anular las elecciones de Alto Puno por ausentismo (Acuerdo N.º 050-2019-CMPP), y el Reglamento Marco no ordena repetir la votación ante cualquier irregularidad.
Falta saber cómo actuó Cristian Chile ante cada reclamo y con qué criterios se repetirían elecciones en unos centros y no en otros; 278 fiscalizadores en Puno y el JNE, que advirtió controversias en 83 municipalidades del país, podrían contrastar versiones.
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