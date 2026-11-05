Puno: Manco Cápac y Mama Ocllo llegarán al barrio San José

La representación partirá de los Uros con ofrendas a la Pachamama y recorrerá hasta la UNA Puno, donde siete conjuntos de danzas buscarán clasificar a Candelaria 2027

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 05/11/2026
Alexander Quispe Huaracha JAC

Manco Cápac y Mama Ocllo llegarán al muelle de San José entre las 9:30 y 10:00; 40 a 50 balsas de totora acompañarán la escenificación

Foto: JAC

Manco Cápac y Mama Ocllo llegarán hoy al muelle del barrio San José, entre las 9:30 y las 10 de la mañana, durante la representación de su salida del lago Titicaca, informó Alexander Quispe Huaracha, presidente de la Federación de Folclore y Cultura de Puno.

El representante precisó que el desembarco será en el muelle naval de San José, no en el puerto principal de la ciudad, recalcó sobre el lugar donde el público podrá recibir a la pareja mítica.

Los organizadores prevén iniciar los actos rituales y la travesía desde las 8 de la mañana en el sector de los Uros, la programación contempla ofrendas a la Pachamama antes del recorrido por el lago.

Quispe Huaracha anunció que entre 30 y 40 actores integrarán el grupo principal que acompañará a los protagonistas desde las islas, otros participantes esperarán en San José para recibirlos alrededor de las 10 de la mañana.

La pareja viajará en grandes balsas imperiales, acompañada por aproximadamente 40 a 50 balsas de totora durante el trayecto hacia San José, según detalló el organizador sobre el desplazamiento previsto en las aguas del Titicaca.

Los participantes recorrerán las calles desde el desembarcadero hasta la Universidad Nacional del Altiplano, el ingreso será por la puerta de Posgrado para llegar al estadio, espacio cedido para continuar la representación y presentar danzas.

El programa incluirá la participación de 7 conjuntos de danzas originarias que buscarán clasificar a la festividad de la Virgen de la Candelaria 2027, «van a acompañar a la pareja mítica», señaló Quispe Huaracha sobre su intervención en la jornada.

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Fredy Itusaca

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