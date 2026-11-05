Hallan cuerpo sin vida de varón en plena vía pública

El cadáver fue encontrado en la esquina de los jirones Sucre y Circunvalación; las autoridades investigan las causas del fallecimiento y esperan diligencias fiscales

Ivan Coari
Ivan Coari 05/11/2026
Hallan cuerpo sin vida de varón

Un hombre de 50 a 60 años fue hallado sin vida en una vereda de Juliaca; la Policía y Serenazgo acudieron al lugar y buscan identificarlo

Foto: IRCS

La mañana de este miércoles, un hombre de aproximadamente 50 a 60 años fue encontrado sin vida sobre una vereda, en la esquina del jirón Sucre con la avenida Circunvalación de Juliaca. Su identidad todavía es desconocida y los vecinos aseguraron que no lo reconocieron.

El cuerpo vestía un pantalón de tela plomo, polo y casaca verde, además llevaba una mochila. Uno de sus pies estaba descalzo y su zapato izquierdo fue encontrado a pocos centímetros del cadáver, mientras Serenazgo Municipal y la Policía Nacional llegaron para atender la emergencia.

Aunque todavía no se conocen las causas de la muerte, entre las primeras versiones surgió la posibilidad de un atropello, una caída o incluso una agresión. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis fue confirmada y serán las autoridades las encargadas de esclarecer lo ocurrido.

Los vecinos indicaron que encontraron al hombre aproximadamente media hora antes de la llegada de las autoridades y señalaron que no sería conocido en el sector. La Policía fue comunicada sobre el caso y se esperaba la intervención del Ministerio Público y del médico legista.

Mientras tanto, los agentes adoptaron medidas para proteger la escena y evitar que los curiosos se acercaran al cuerpo. La vestimenta y las pertenencias del fallecido podrían ayudar en las labores de identificación, aunque todavía no se confirmó si llevaba documentos personales.

Las autoridades deberán determinar cómo murió el hombre y establecer su identidad mediante las diligencias correspondientes. Por ahora, el caso permanece sin esclarecer y se desconoce si el fallecimiento ocurrió por un accidente, una agresión u otra circunstancia.

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