Serenos frustran robo de motocicleta en pleno centro de la ciudad

Dos sujetos habrían intentado escapar con una motocicleta robada, pero la presencia de Serenazgo y el intenso tránsito frustraron sus planes en Juliaca. La unidad fue abandonada en plena vereda, en la intersección de los jirones Calixto Arestegui y Junín, cerca del mercado Santa Bárbara.

El vehículo, una motocicleta Chopper de color azul, habría sido hurtado momentos antes frente a la Institución Educativa Santa Catalina. Durante un patrullaje preventivo, los serenos llegaron al lugar y, al advertir la presencia del patrullero y escuchar la sirena, los sospechosos escaparon a pie.

Según testigos y pobladores, eran dos los sujetos que se desplazaban en la unidad menor y que, al encontrar dificultades para avanzar debido al tráfico, decidieron abandonarla para evitar ser intervenidos. Minutos después, el propietario llegó al lugar, reconoció su vehículo y agradeció la rápida intervención del personal municipal.

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Tras la recuperación, Serenazgo realizó las coordinaciones correspondientes y el propietario formalizó la denuncia ante las autoridades competentes, logrando recuperar su motocicleta.

Sin embargo, comerciantes y vecinos del mercado Santa Bárbara advirtieron sobre la presunta presencia de bandas dedicadas al robo de vehículos que operarían en este sector de Juliaca. Por ello, exigieron mayor vigilancia y una intervención inmediata de las autoridades para evitar nuevos hechos delictivos.