Puno: vecinos cuestionan auxilio y municipio respalda a Serenazgo

Vecinos del jirón Branden en la ciudad de Puno señalaron que serenos dejaron sin ayuda a un joven desnudo en la calle, la municipalidad respondió que sus agentes intentaron auxiliarlo y que el varón se negó a proporcionar sus datos para gestionar su traslado.

Los testigos afirmaron que pidieron una manta para cubrirlo o apoyo para llevarlo a un lugar seguro, su versión sostiene que el personal se retiró sin atender esas solicitudes y dejó al joven en la vía pública.

Los pobladores exigieron una investigación municipal para esclarecer la actuación de los agentes y solicitaron separar de sus cargos a quienes resulten responsables del presunto abandono, su reclamo apunta a determinar qué atención recibió la persona.

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Por su parte, la Municipalidad Provincial de Puno informó que los serenos acudieron al jirón Branden, cerca de la clínica Los Pinos, tras una comunicación del jefe de grupo, «el personal de Serenazgo sí acudió al lugar para atender la situación», señala el comunicado.

La entidad sostuvo que el varón presentaba aparentes signos de ebriedad y rechazó brindar su identidad y dirección, el pronunciamiento atribuye las dificultades para ayudarlo a una conducta agresiva y a expresiones ofensivas hacia los trabajadores.

La municipalidad afirmó que los registros audiovisuales muestran la presencia del personal y las acciones de asistencia, los testimonios vecinales cuestionan el supuesto retiro sin auxilio, la presencia de agentes no es el punto central de la diferencia entre ambas versiones.

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El comunicado municipal no precisa si el joven recibió una manta, fue trasladado o quedó al cuidado de alguien, la información proporcionada tampoco incluye el resultado de una investigación que esclarezca cómo terminó la intervención.