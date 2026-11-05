Regidores de San Román gastan solo S/ 172 de S/ 168 mil para fiscalizar

El informe señala que el 99.90 % del presupuesto seguía sin ejecutarse al 12 de octubre; el alcalde Oscar Wyllams Cáceres deberá informar acciones correctivas en cinco días hábiles

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 05/11/2026

Contraloría advierte que los 13 regidores de San Román ejecutaron apenas S/ 172 de S/ 168,589 para fiscalización y no registraron su programa anual

Foto: ERPQ

Los 13 regidores de la Municipalidad Provincial de San Román (Juliaca, Puno) ejecutaron solamente S/ 172.00 de los S/ 168,589.00 asignados para fiscalizar, según un informe de la Contraloría General de la República. El monto girado representa el 0.10 % del presupuesto para ese rubro. El período evaluado abarca del 1 de enero al 12 de octubre de 2026.

Los datos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, al 12 de octubre de 2026, muestran S/ 172.00 devengados y girados en la actividad 50012228, de seguimiento de fiscalización de consejos regionales y concejos municipales. El Presupuesto Institucional Modificado para ese rubro asciende a S/ 168,589.00. El monto ejecutado equivale a una décima parte de uno por ciento.

Al corte del 12 de octubre de 2026, quedaron sin ejecutar S/ 168,417.00, el 99.90 % del presupuesto para fiscalización, según la diferencia entre el PIM y lo girado. Esa cifra contrasta con la magnitud de los recursos disponibles para la labor del concejo. El período evaluado va del 1 de enero a esa fecha.

Ese monto ejecutado coincide con la omisión de los regidores: no registraron su Programa de Acciones de Fiscalización 2026 en el aplicativo informático oficial BASE. La sección PAF – Acuerdo no arrojó registros al 12 de octubre de 2026. Sin ese registro, no existe constancia oficial de las actividades de fiscalización en que se utilizaron o utilizarán los fondos.

La Contraloría señaló que la omisión “pone en riesgo la transparencia en el uso y destino de los recursos asignados”. El hecho constituye una situación adversa administrativa por incumplir la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley N.° 31812 y la Directiva N.° 002-2026-CG/PREV. El Informe de Orientación de Oficio no tipifica delitos.

Para subsanar la situación, la Contraloría otorgó al alcalde provincial Oscar Wyllams Caceres Rodriguez un plazo máximo de cinco días hábiles desde la notificación del oficio. El alcalde deberá comunicar al Órgano de Control Institucional las acciones preventivas o correctivas adoptadas. El caso permanece bajo seguimiento del órgano de control.

Etiquetas:
Reynaldo Puma

Recomendado

Serenos frustran robo de motocicleta en pleno centro de la ciudad Juliaca

Serenos frustran robo de motocicleta en pleno centro de la ciudad

Puno: ofrenda en los Uros inicia representación de pareja mítica Puno

Puno: ofrenda en los Uros inicia representación de pareja mítica

Carabaya: 2 colegios reciben 4782,72 pies tablares de madera Carabaya

Carabaya: 2 colegios reciben 4782,72 pies tablares de madera

Hallan cuerpo sin vida de varón en plena vía pública Juliaca

Hallan cuerpo sin vida de varón en plena vía pública

Wilmer Limache dedica 2 producciones musicales a Puno Puno

Wilmer Limache dedica 2 producciones musicales a Puno

Delincuentes ingresan a vivienda y roban electrodomésticos y más de 15 mil soles Juliaca

Delincuentes ingresan a vivienda y roban electrodomésticos y más de 15 mil soles

Puno: Manco Cápac y Mama Ocllo llegarán al barrio San José Puno

Puno: Manco Cápac y Mama Ocllo llegarán al barrio San José

¿Por qué las elecciones de centros poblados de Puno llegaron con tantas irregularidades sin resolver? Puno

¿Por qué las elecciones de centros poblados de Puno llegaron con tantas irregularidades sin resolver?