Antonio Gamero cuestiona envío de gas en camiones a Puno

El ingeniero Antonio Gamero cuestionó una propuesta para llevar gas a Puno mediante camiones y pidió priorizar la culminación del Gasoducto Sur Peruano, durante una entrevista con Pachamama Radio sostuvo que esta alternativa perjudicaría a la región y al sur del país.

Gamero afirmó que la empresa concesionaria del gas en Lima busca ampliar su atención a 7 regiones mediante una modificación de su contrato, según su versión, el abastecimiento se realizaría por carretera ante la falta del gasoducto.

El ingeniero sostuvo que esta operación generaría beneficios cercanos a 1900 millones de dólares para la empresa, atribuyó el cálculo al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, la entrevista no incluyó el documento que respalde esa cifra.

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El entrevistado señaló que las autoridades nacionales pretenderían firmar la modificación contractual el 16 de noviembre, su declaración no estuvo acompañada de un anuncio oficial que confirme esa fecha ni de una respuesta de la empresa involucrada.

Gamero pidió a las organizaciones de Puno y del sur exigir al Gobierno la culminación del proyecto por tuberías, «todos necesitamos el gas por gasoducto», expresó al plantear una convocatoria para defender esa alternativa de abastecimiento.

El especialista comparó el envío de gas en camiones con recibir agua mediante cisternas en lugar de tuberías, su explicación buscó mostrar la diferencia entre ambas formas de suministro y sustentar su oposición al transporte por carretera.

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El ingeniero también consideró que una conexión desde Candamo no se concretaría en el corto plazo, pidió a los candidatos regionales que pasan a segunda vuelta asumir una posición sobre el abastecimiento de gas para Puno y el sur.