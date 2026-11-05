Puno: Precios suben 0,78% en octubre y afectan transporte y alimentos

Los precios en la ciudad de Puno subieron 0,78% en octubre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El alza golpea el bolsillo de las familias, sobre todo en pasajes, gasolina, alimentos y medicamentos de uso diario.
El Índice de Precios al Consumidor acumuló una variación de 4,89% en el año y de 4,69% entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. De los 391 productos de la canasta familiar, 109 subieron de precio y 74 bajaron.
El transporte registró el mayor incremento, con 3,61%. El pasaje aéreo nacional subió 9,89%, el pasaje en ómnibus y microbús 8,80%, la gasolina 6,04% y el pasaje en combi 5,25%, debido principalmente al encarecimiento del combustible.
Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0,88%. El choclo serrano subió 41,63%, el ají pimiento 27,10%, el ají amarillo 21,66% y la papa compiss 18,64%, por factores de temporada y mayores costos de transporte y venta.
El gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció 0,57%. El gas doméstico envasado subió 1,45% y el consumo de electricidad 0,93%, por el aumento del flete y el reajuste de tarifas según el Organismo Supervisor de Energía e Ingeniería.
En salud, los precios subieron 0,54%. Los antiinflamatorios aumentaron 2,71%, los antihipertensivos 2,43% y los antibióticos 2,38%, por los reajustes en medicamentos asociados a los costos de compra, importación y comercialización.
Restaurantes y hoteles registraron un alza de 0,53%, por el encarecimiento de bebidas calientes, ceviche, pizzas y menús. El informe precisa que “el incremento es debido al encarecimiento de los insumos, así como a mayores costos operativos”.