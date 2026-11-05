Puno: Precios suben 0,78% en octubre y afectan transporte y alimentos

Los precios en la ciudad de Puno subieron 0,78% en octubre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El alza golpea el bolsillo de las familias, sobre todo en pasajes, gasolina, alimentos y medicamentos de uso diario.

El Índice de Precios al Consumidor acumuló una variación de 4,89% en el año y de 4,69% entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. De los 391 productos de la canasta familiar, 109 subieron de precio y 74 bajaron.

El transporte registró el mayor incremento, con 3,61%. El pasaje aéreo nacional subió 9,89%, el pasaje en ómnibus y microbús 8,80%, la gasolina 6,04% y el pasaje en combi 5,25%, debido principalmente al encarecimiento del combustible.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0,88%. El choclo serrano subió 41,63%, el ají pimiento 27,10%, el ají amarillo 21,66% y la papa compiss 18,64%, por factores de temporada y mayores costos de transporte y venta.

El gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció 0,57%. El gas doméstico envasado subió 1,45% y el consumo de electricidad 0,93%, por el aumento del flete y el reajuste de tarifas según el Organismo Supervisor de Energía e Ingeniería.

En salud, los precios subieron 0,54%. Los antiinflamatorios aumentaron 2,71%, los antihipertensivos 2,43% y los antibióticos 2,38%, por los reajustes en medicamentos asociados a los costos de compra, importación y comercialización.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Restaurantes y hoteles registraron un alza de 0,53%, por el encarecimiento de bebidas calientes, ceviche, pizzas y menús. El informe precisa que “el incremento es debido al encarecimiento de los insumos, así como a mayores costos operativos”.