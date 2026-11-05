Puno: Precios suben 0,78% en octubre y afectan transporte y alimentos

La inflación acumulada llegó a 4,89% en el año; gasolina, pasajes, choclo, ají y medicamentos registraron incrementos que presionan la economía de los hogares

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 05/11/2026

INEI reporta que los precios en Puno subieron 0,78% en octubre de 2026; transporte aumentó 3,61% y alimentos 0,88%, afectando el gasto familiar

Foto: Difusión

Los precios en la ciudad de Puno subieron 0,78% en octubre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El alza golpea el bolsillo de las familias, sobre todo en pasajes, gasolina, alimentos y medicamentos de uso diario.

El Índice de Precios al Consumidor acumuló una variación de 4,89% en el año y de 4,69% entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. De los 391 productos de la canasta familiar, 109 subieron de precio y 74 bajaron.

El transporte registró el mayor incremento, con 3,61%. El pasaje aéreo nacional subió 9,89%, el pasaje en ómnibus y microbús 8,80%, la gasolina 6,04% y el pasaje en combi 5,25%, debido principalmente al encarecimiento del combustible.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0,88%. El choclo serrano subió 41,63%, el ají pimiento 27,10%, el ají amarillo 21,66% y la papa compiss 18,64%, por factores de temporada y mayores costos de transporte y venta.

El gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció 0,57%. El gas doméstico envasado subió 1,45% y el consumo de electricidad 0,93%, por el aumento del flete y el reajuste de tarifas según el Organismo Supervisor de Energía e Ingeniería.

En salud, los precios subieron 0,54%. Los antiinflamatorios aumentaron 2,71%, los antihipertensivos 2,43% y los antibióticos 2,38%, por los reajustes en medicamentos asociados a los costos de compra, importación y comercialización.

Restaurantes y hoteles registraron un alza de 0,53%, por el encarecimiento de bebidas calientes, ceviche, pizzas y menús. El informe precisa que “el incremento es debido al encarecimiento de los insumos, así como a mayores costos operativos”.

Etiquetas:
Fredy Itusaca

Recomendado

Diputado Tito Rojas dispuesto a dialogar con Fujimori para exigir inversión en Puno Puno

Diputado Tito Rojas dispuesto a dialogar con Fujimori para exigir inversión en Puno

Regidores de San Román gastan solo S/ 172 de S/ 168 mil para fiscalizar Juliaca

Regidores de San Román gastan solo S/ 172 de S/ 168 mil para fiscalizar

Serenos frustran robo de motocicleta en pleno centro de la ciudad Juliaca

Serenos frustran robo de motocicleta en pleno centro de la ciudad

Puno: ofrenda en los Uros inicia representación de pareja mítica Puno

Puno: ofrenda en los Uros inicia representación de pareja mítica

Carabaya: 2 colegios reciben 4782,72 pies tablares de madera Carabaya

Carabaya: 2 colegios reciben 4782,72 pies tablares de madera

Hallan cuerpo sin vida de varón en plena vía pública Juliaca

Hallan cuerpo sin vida de varón en plena vía pública

Wilmer Limache dedica 2 producciones musicales a Puno Puno

Wilmer Limache dedica 2 producciones musicales a Puno

Delincuentes ingresan a vivienda y roban electrodomésticos y más de 15 mil soles Juliaca

Delincuentes ingresan a vivienda y roban electrodomésticos y más de 15 mil soles