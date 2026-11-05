Diputada Yenifer Paredes anuncia audiencia pública en Puno

La diputada Yenifer Noelia Paredes Navarro llegó a Puno para cumplir funciones oficiales durante la semana de representación con el objetivo de escuchar las necesidades directas de la población local y conocer los problemas de las familias.
Durante la entrevista, la parlamentaria anunció la realización de una audiencia pública este viernes e invitó formalmente a toda la ciudadanía puneña a asistir y participar con sus demandas y propuestas.
Ante la consulta sobre los pedidos realizados por parlamentarios, Paredes Navarro señaló que exigirán la libertad del expresidente Pedro Castillo “en diversos idiomas, medios y formas en favor de las comunidades”.
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La diputada también confirmó que se viene impulsando el trámite de una ley de amnistía y solicitó el apoyo correspondiente para avanzar con esta iniciativa legal.
Respecto a su permanencia en la región, Paredes Navarro detalló que las visitas de trabajo e inspección se realizarán hasta el día sábado en diferentes zonas de Puno.
La audiencia pública convocada para este viernes busca acercar el Parlamento a la ciudadanía y permitir que los vecinos expresen sus necesidades ante sus representantes.
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Con estas acciones, Paredes Navarro reafirma su presencia en Puno y su compromiso con la región, mientras continúa con sus visitas de trabajo e inspección hasta el sábado.
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