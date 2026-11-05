Resultados electorales en Puno 2026 y ganadores distritales

El Jurado Electoral Especial de Puno (JEEP) oficializó en audiencia pública los resultados finales de las elecciones municipales distritales en toda la provincia para la tranquilidad de los vecinos.
Las organizaciones políticas ganadoras obtuvieron diferentes porcentajes de apoyo popular en cada jurisdicción según el reporte oficial presentado por las autoridades electorales durante la sesión pública.
El Partido Democrático Somos Perú ganó en los distritos de Acora con el 37,621% de votos válidos y en Pichacani con el 37,854%.
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La agrupación política Juntos por el Perú triunfó en Atuncolla con el 45,193% además de Capachica, Coata, Paucarcolla, San Antonio Tiquillaca y Vilque.
El partido Salvemos al Perú logró el triunfo en la isla de Amantaní alcanzando el 61,778% de respaldo ciudadano en las urnas.
El Partido País para Todos ganó en Chucuito y Platería mientras que Alianza para el Progreso y Ahora Nación obtuvieron las alcaldías distritales de Huata y Mañazo respectivamente.
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