San Román: partidos ganan 4 alcaldías distritales en 2026

Ahora Nación venció en Cabana, Cabanillas y San Miguel, mientras Juntos por el Perú ganó en Caracoto; los electores definieron las nuevas autoridades municipales

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 05/11/2026
partidos ganan 4 alcaldías distritales en 2026

Ahora Nación y Juntos por el Perú ganaron cuatro alcaldías distritales de San Román; ambas agrupaciones obtuvieron dos municipios cada una en los comicios oficiales

Foto: Difusión

Los partidos políticos ganaron las alcaldías distritales en San Román tras los comicios oficiales. Ahora Nación y Juntos por el Perú obtuvieron la confianza de los electores en cuatro distritos de esta importante provincia.

La agrupación Ahora Nación ganó en el distrito de Cabana con 1 628 votos válidos logrados en las urnas. Este resultado oficial confirma el respaldo ciudadano hacia la organización política en esa jurisdicción de la provincia de San Román.

El mismo partido político, Ahora Nación, triunfó en Cabanillas mediante 1 016 votos válidos respaldados por los electores. Con este resultado, la agrupación asegura la alcaldía distrital y prepara su llegada al municipio para los próximos años.

El movimiento Juntos por el Perú conquistó el distrito de Caracoto con 2 942 votos válidos. La organización política recibió el apoyo de los vecinos, quienes eligieron a sus representantes para conducir los destinos de esa jurisdicción.

Ahora Nación ganó también en San Miguel con 9 402 votos válidos obtenidos. Esta cifra representa el mayor respaldo electoral registrado entre los cuatro distritos donde los partidos políticos lograron imponerse en los comicios oficiales.

Las nuevas autoridades asumirán sus funciones para trabajar por el desarrollo de cada pueblo desde el próximo año. Los vecinos esperan obras, mejores servicios y atención a las necesidades de sus familias en Cabana, Cabanillas, Caracoto y San Miguel.

Los resultados electorales muestran que los partidos políticos mantienen presencia en San Román. Ahora Nación ganó en 2 distritos, mientras que Juntos por el Perú triunfó en 2 jurisdicciones, según los comicios oficiales desarrollados en la provincia puneña.

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