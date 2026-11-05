Midagri reporta alzas de precios en 11 productos de la canasta básica familiar

La zanahoria y el choclo lideran los incrementos, con alzas superiores al 280 % en sus precios mayoristas

Carlos Roque
Carlos Roque 05/11/2026
Midagri reporta alzas de precios en 11 productos

El Midagri reporta alzas de precio en al menos 11 alimentos de la canasta básica familiar frente a noviembre de 2024

Foto: CPR

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reportó que al menos 11 alimentos de la canasta básica familiar en la capital  subieron de precio al por mayor, frente a los valores promedio de noviembre de 2024, según datos de su sistema de evaluación.

Con un salto de 0.54 a 2.27 soles el kilo, la zanahoria encabeza las alzas más pronunciadas, seguida del choclo, que subió de 2.26 a 8.75 soles el kilo con una variación de 287.2 % en el mercado mayorista.

Dentro de las legumbres, el frejol grano verde subió 237 % hasta 7.75 soles el kilo, y las habas grano verde aumentaron 203 % hasta 2.43 soles el kilo, frente a los niveles de noviembre de 2024.

Tubérculos, legumbres y hortalizas de consumo diario

El olluco pasó de 1.78 a 4.83 soles el kilo, la vainita de 2.30 a 6.20 soles y la arveja verde llega a 8.63 soles al por mayor, con alzas que van del 151.6 % al 171 %.

La cebolla subió 125 %, de 1.08 a 2.43 soles el kilo; el zapallo macre alcanzó 2.63 soles al por mayor, un alza de 110 %, y en los centros minoristas se comercializa entre 3.50 y 4.00 soles.

La papa subió 90.7 %, de 2.48 a 4.73 soles el kilo, y el tomate, con el menor incremento de los 11 productos, pasó de 2.04 a 2.87 soles el kilo, un alza de 40.6 %.

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Carlos Roque

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