Midagri reporta alzas de precios en 11 productos de la canasta básica familiar

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reportó que al menos 11 alimentos de la canasta básica familiar en la capital subieron de precio al por mayor, frente a los valores promedio de noviembre de 2024, según datos de su sistema de evaluación.
Con un salto de 0.54 a 2.27 soles el kilo, la zanahoria encabeza las alzas más pronunciadas, seguida del choclo, que subió de 2.26 a 8.75 soles el kilo con una variación de 287.2 % en el mercado mayorista.
Dentro de las legumbres, el frejol grano verde subió 237 % hasta 7.75 soles el kilo, y las habas grano verde aumentaron 203 % hasta 2.43 soles el kilo, frente a los niveles de noviembre de 2024.
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Tubérculos, legumbres y hortalizas de consumo diario
El olluco pasó de 1.78 a 4.83 soles el kilo, la vainita de 2.30 a 6.20 soles y la arveja verde llega a 8.63 soles al por mayor, con alzas que van del 151.6 % al 171 %.
La cebolla subió 125 %, de 1.08 a 2.43 soles el kilo; el zapallo macre alcanzó 2.63 soles al por mayor, un alza de 110 %, y en los centros minoristas se comercializa entre 3.50 y 4.00 soles.
La papa subió 90.7 %, de 2.48 a 4.73 soles el kilo, y el tomate, con el menor incremento de los 11 productos, pasó de 2.04 a 2.87 soles el kilo, un alza de 40.6 %.
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