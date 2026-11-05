Wilmer Limache dedica canciones a la cultura y costumbres de Puno

Las costumbres, las tradiciones y los valores de los puneños inspiran las canciones de Wilmer Limache Sandoval, el autor presentó 2 producciones dedicadas a su tierra por el aniversario de Puno, con composiciones que buscan expresar el cariño y la identidad de sus habitantes.

El compositor reúne esos temas en las obras musicales «Puno, nobleza y tradición» y «Puno, altivo y señorial», según explicó, la mayoría de sus canciones hace referencia a la ciudad, su música y las expresiones culturales que acompañaron su formación.

Limache Sandoval señaló que estas creaciones nacen de su vínculo con el lugar donde creció y se formó profesionalmente, «hemos forjado nuestra identidad en la ciudad de Puno y en la región Puno», expresó al explicar el sentimiento que sostiene su trabajo.

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Las composiciones presentan ese contenido mediante huaynos, morenadas, caporales, cumbias y otros ritmos, el autor busca acercar la música puneña al público y motivar a niños y jóvenes a practicar las danzas y conocer las tradiciones y los mitos de su tierra.

El entrevistado recordó que comenzó la primera producción en 2020, durante la pandemia, este año elaboró la segunda obra para el público general, después de una etapa dedicada a crear canciones para educación primaria y educación básica alternativa.

Limache Sandoval indicó que las bandas que participan en la festividad de la Virgen de la Candelaria pueden utilizar estas composiciones, su propuesta busca aportar canciones propias a las celebraciones y promover la creación musical de la región.

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El autor ofrece sus producciones en formato digital mediante WhatsApp al 951 099 083, «me gusta componer, me gusta alegrar al público», manifestó sobre esta faceta que desarrolla como aficionado a la música y que espera continuar con otra entrega el próximo año.