Túnel Ollachea en Puno es elegido mejor túnel del mundo en 2026

El Túnel Ollachea, ubicado en la provincia de Carabaya, Puno, fue elegido como el mejor túnel del mundo en los ITA Tunnelling Awards 2026. La obra recibió el reconocimiento de Proyecto del Año en la categoría de túneles de hasta 100 millones de euros.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que el galardón distingue la calidad de la ingeniería de esta infraestructura, ejecutada por INTERSUR Concesiones S. A., y la capacidad del Perú para desarrollar obras viales en condiciones geológicas complejas.
La obra también obtuvo un récord Guinness por atravesar aguas geotérmicas de hasta 71.2 °C, la temperatura más alta registrada en un túnel vehicular a nivel mundial. Esta condición exigió soluciones especiales para garantizar la seguridad y estabilidad del proyecto.
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
El túnel forma parte de la carretera IIRSA Sur, Tramo 4: Puente Inambari–Azángaro, y está ubicado entre los kilómetros 232 y 233, en el distrito de Ollachea. La intervención comprende 1 024 metros, de los cuales 906 corresponden al túnel.
Su ejecución demandó una inversión aproximada de 100 millones de dólares. Para proteger la obra y al personal, se implementaron sistemas de impermeabilización, revestimiento estructural, pavimento rígido y medidas especiales durante los trabajos en zonas de aguas termales.
El túnel cuenta con iluminación LED automatizada, ventilación mecánica, detección de incendios y gases, cámaras de videovigilancia, megafonía y señalización de evacuación. Esta infraestructura facilita la conexión de Puno con otras regiones y fortalece la integración del sur peruano.
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4= PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48ZGl2IGRhdGEtdHlwZT0iX21nd2lkZ2V0IiBkYXRhLXdpZGdldC1pZD0iMTg0OTI2MiI+PC9kaXY+DQo8c2NyaXB0PihmdW5jdGlvbih3LHEpe3dbcV09d1txXXx8W107d1txXS5wdXNoKFsiX21nYy5sb2FkIl0pfSkod2luZG93LCJfbWdxIik7PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+