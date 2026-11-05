Diputado Jaime Quito exige remediación del río Llallimayo en Melgar

El diputado Jaime Quito Sarmiento visitó la cuenca del río Llallimayo y exigió que la empresa minera Aruntani cumpla con medidas urgentes para su remediación, tras señalar una contaminación que afecta a seis distritos de las provincias de Puno y Melgar.
Según el parlamentario, la contaminación proviene de la mina Arasi, de la empresa Aruntani, y perjudica a los distritos de Puno, Ayaviri, Llalli, Umachiri, Cupi y Ocuviri. Quito Sarmiento realizó la visita durante la Semana de Representación en la región.
“Exigimos que Aruntani cumpla con las medidas urgentes para la remediación del río”, manifestó Jaime Quito Sarmiento. El legislador sostuvo que la situación afecta la vida, la salud de la población y el medio ambiente de las zonas cercanas a la cuenca.
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El diputado también afirmó que la empresa tiene nexos con el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. “No se puede premiar con altos cargos a quienes demuestran no tener respeto por la vida, salud de la población y su medio ambiente”, declaró.
La visita de Quito Sarmiento busca visibilizar los estragos que, según su versión, sufre el río Llallimayo. El parlamentario recorrió la zona en el marco de sus funciones de representación y recogió información sobre la situación ambiental de los distritos afectados.
Con su pronunciamiento, Jaime Quito Sarmiento presiona para que la empresa minera asuma acciones inmediatas de remediación. El legislador espera que las autoridades competentes atiendan el pedido y protejan la salud de las familias que dependen del río Llallimayo.
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