Diputado Jair Manrique citará al gerente de Seda Juliaca al Congreso

El diputado Jair Manrique anunció que citará al gerente de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Sedajuliaca al Congreso, Fredy Armando Carita Faijo, tras una fiscalización inopinada en la que reclamó respuestas por cobros, contrataciones y la pérdida de fondos en el banco.
Durante la diligencia, el parlamentario recordó que la intervención responde a una facultad constitucional del Poder Legislativo. “Este acto de fiscalización es de un diputado a una autoridad del Estado, no es al revés”, afirmó Jair Manrique ante el funcionario.
“Yo cierro la fiscalización y cito a su persona al Congreso, a la Comisión de Fiscalización”, expresó Manrique durante el encuentro con la autoridad de Seda Juliaca.
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Manrique también cuestionó la incorporación de 33 trabajadores en un manejo de austeridad y las facturaciones incorrectas recibidas por varios pobladores. Además, mencionó investigaciones administrativas y penales vinculadas con una obra de 121 millones de soles.
Sobre la pérdida de dinero en el banco, el legislador rechazó la justificación de la empresa. “La ciberseguridad empieza por resguardar las credenciales de los accesos a tus cuentas y eso es lo que ha fallado”, sostuvo el diputado.
Finalmente, Manrique anunció que pedirá la destitución del gerente y habilitó su despacho para recibir pruebas de cobros indebidos, acoso o intimidación. “Voy a proceder con una citación formal a la Comisión de Modernización y solicitar de inmediato su destitución”, concluyó.
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