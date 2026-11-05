Diputado Jair Manrique citará al gerente de Seda Juliaca al Congreso

El diputado cuestionó facturaciones incorrectas y una obra de 121 millones de soles; además, anunció que solicitará la destitución del gerente Fredy Carita Faijo

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 05/11/2026
Diputado Jair Manrique citará al gerente de Seda Juliaca

Jair Manrique citará al gerente de Seda Juliaca al Congreso por cobros indebidos, contratación de 33 trabajadores y pérdida de fondos bancarios durante su fiscalización

Foto: CPR

El diputado Jair Manrique anunció que citará al gerente de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Sedajuliaca al Congreso, Fredy Armando Carita Faijo, tras una fiscalización inopinada en la que reclamó respuestas por cobros, contrataciones y la pérdida de fondos en el banco.

Durante la diligencia, el parlamentario recordó que la intervención responde a una facultad constitucional del Poder Legislativo. “Este acto de fiscalización es de un diputado a una autoridad del Estado, no es al revés”, afirmó Jair Manrique ante el funcionario.

 “Yo cierro la fiscalización y cito a su persona al Congreso, a la Comisión de Fiscalización”, expresó Manrique durante el encuentro con la autoridad de Seda Juliaca.

Manrique también cuestionó la incorporación de 33 trabajadores en un manejo de austeridad y las facturaciones incorrectas recibidas por varios pobladores. Además, mencionó investigaciones administrativas y penales vinculadas con una obra de 121 millones de soles.

Sobre la pérdida de dinero en el banco, el legislador rechazó la justificación de la empresa. “La ciberseguridad empieza por resguardar las credenciales de los accesos a tus cuentas y eso es lo que ha fallado”, sostuvo el diputado.

Finalmente, Manrique anunció que pedirá la destitución del gerente y habilitó su despacho para recibir pruebas de cobros indebidos, acoso o intimidación. “Voy a proceder con una citación formal a la Comisión de Modernización y solicitar de inmediato su destitución”, concluyó.

Etiquetas:
Fredy Itusaca

Recomendado

Diputado Jaime Quito exige remediación del río Llallimayo en Melgar Melgar

Diputado Jaime Quito exige remediación del río Llallimayo en Melgar

Midagri reporta alzas de precios en 11 productos de la canasta básica familiar Nacional

Midagri reporta alzas de precios en 11 productos de la canasta básica familiar

Diputada Yenifer Paredes anuncia audiencia pública en Puno Puno

Diputada Yenifer Paredes anuncia audiencia pública en Puno

Roberto Sánchez plantea amnistía y Comisión de la Verdad en Puno Puno

Roberto Sánchez plantea amnistía y Comisión de la Verdad en Puno

San Román: partidos ganan 4 alcaldías distritales en 2026 San Román

San Román: partidos ganan 4 alcaldías distritales en 2026

Resultados electorales en Puno 2026 y ganadores distritales Puno

Resultados electorales en Puno 2026 y ganadores distritales

Wilmer Limache dedica canciones a la cultura y costumbres de Puno Puno

Wilmer Limache dedica canciones a la cultura y costumbres de Puno

Puno: Precios suben 0,78% en octubre y afectan transporte y alimentos Puno

Puno: Precios suben 0,78% en octubre y afectan transporte y alimentos