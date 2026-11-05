Junín: Alertan riesgo ambiental por deficiente tratamiento de aguas residuales del IREN Centro

La planta de tratamiento de aguas residuales del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro, ubicado en el sector Palo Seco, en la provincia de Concepción, presenta problemas en su funcionamiento y podría representar un riesgo ambiental. Una denuncia alertó que está inoperativa y solicitó la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Las fotografías entregadas a este medio, que según la fuente corresponden a este miércoles 4 de noviembre, muestran cámaras y compartimentos sin agua visible, además de tuberías e instalaciones de la planta. En una de las imágenes se observa a un trabajador manipulando una conexión con una manguera.

La denuncia advierte que el funcionamiento deficiente de la infraestructura podría comprometer el tratamiento de las aguas residuales generadas por el establecimiento oncológico y pide verificar si estas reciben el procesamiento correspondiente antes de su disposición final.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Director reconoce que la planta opera al 50%

Consultado por esta situación, el director general del IREN Centro, Pablo Rodríguez Ruiz, negó que la planta esté completamente paralizada. Según explicó, funciona al 50% de su capacidad desde agosto de 2026 y las aguas residuales que procesa continúan recibiendo tratamiento.

Rodríguez Ruiz indicó que el instituto tramita la contratación de una empresa para realizar el mantenimiento de la infraestructura, con un presupuesto de S/30.000. Los procedimientos administrativos deberían concluir en noviembre y en diciembre ya contarían con el presupuesto y la empresa encargada de ejecutar los trabajos.

El funcionario aseguró que, pese a la operación parcial, las aguas residuales no se descargan sin tratamiento.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

25 metros cúbicos al día

En su portal institucional, el IREN Centro informa que su planta procesa aproximadamente 25 metros cúbicos de aguas residuales al día. También señala que reutiliza el efluente tratado para el riego de jardines y áreas verdes del establecimiento.

La institución sostiene que la calidad del agua tratada se evalúa mediante análisis de un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y que cumple los límites máximos permisibles.

El sistema cuenta, según la descripción institucional, con una cámara de rejas, un tratamiento aeróbico y un filtro multimedia. Sin embargo, las imágenes de este miércoles muestran cámaras sin agua en tratamiento.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Ministro entrega categorización III-2

El cuestionamiento sobre la planta se conoce un día antes de la visita del ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, quien llegará este jueves 5 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, al IREN Centro para entregar oficialmente la resolución de categorización III-2.

Esta será la segunda visita del ministro a Huancayo. La categoría III-2 corresponde al máximo nivel de especialización de los establecimientos de salud del país. El IREN Centro informó que cumplió más de 700 requisitos técnicos para obtenerla.

Según la institución, esta recategorización permitirá acceder al financiamiento de más de 200 prestaciones oncológicas que antes no eran reconocidas por el Seguro Integral de Salud (SIS). La dirección proyecta que el reconocimiento genere entre S/8 millones y S/10 millones adicionales al año.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El instituto también anunció la incorporación de nuevas subespecialidades y servicios, entre ellos biología molecular, oncología pediátrica e IREN en Casa.

Inversión de S/90 millones en equipos

Rodríguez Ruiz informó, además, que el IREN Centro impulsa un proyecto de S/90 millones para adquirir 130 equipos especializados, mediante la modalidad de obras por impuestos. Esta inversión es distinta del mantenimiento de la planta de tratamiento, valorizado en S/30.000.

El proyecto busca fortalecer la capacidad de atención del instituto, que, según el director, recibe entre 200 y 300 pacientes al día.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE