Jaén presente en la FICAFÉ Cusco 2026 con lo mejor de su producción cafetalera

La ciudad del Cusco inauguró la X Feria Internacional de Cafés Especiales (FICAFÉ 2026), un evento que reúne a productores de 17 regiones del país y busca posicionar el café peruano en los mercados nacionales e internacionales. La ceremonia se realizó en la Plaza Mayor del Cusco y contó con la participación de autoridades, productores y representantes del sector cafetalero.

La feria cuenta con 450 stands, seis islas de exhibición y ruedas de negocios nacionales e internacionales, con una proyección de ventas superior a los S/ 90 millones. Durante la inauguración, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, destacó la importancia de fortalecer la producción cafetalera y generar nuevas oportunidades comerciales para los agricultores.

En este importante encuentro, la provincia de Jaén destaca por la calidad de sus cafés y la trayectoria de sus productores, quienes han obtenido reconocimientos en anteriores ediciones del concurso Taza de Excelencia. De los 20 finalistas de la región Cajamarca, 8 pertenecen a la provincia de Jaén, demostrando el potencial cafetalero de esta zona.

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«El día en que Cajamarca y Cusco estrechen la mano y se abracen, algo que no pudieron hacer dos hermanos, Atahualpa y Huascar, el Perú será el que gane. Ese abrazo se está dando hoy en la Plaza de Armas, donde veremos que la dignidad, el esfuerzo y el sudor es lo que se premia. Iremos a Machupicchu a premiar al ganador», expresó la autoridad regional de Cusco Walter Salcedo.

La FICAFÉ Cusco 2026 se desarrolla hasta el 6 de noviembre y representa una oportunidad para que los productores amplíen sus mercados y sigan posicionando su café entre los mejores del país y del mundo.

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