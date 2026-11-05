¿»Duo dinamita» o desesperación por votos? Alfredo Zegarra suma respaldo de controvertido ‘alcalde dibujito’, Franco Vidal

Arequipa entra en la recta final de la segunda vuelta por el Gobierno Regional de Arequipa y Alfredo Zegarra sumó un respaldo que no pasa desapercibido. El alcalde de Ate, Franco Vidal, se incorporó a su equipo de campaña, o por lo menos eso expusieron esta mañana. La dupla se presenta como «el Dúo Dinamita».

La alianza busca capitalizar la experiencia del burgomaestre limeño y de los seguidores del streamer. Pero el nuevo fichaje carga una historia de cuestionamientos que la campaña prefiere no mencionar.

Durante la presentación, Vidal explicó por qué se suma al proyecto de Zegarra. Dijo que conoce su trayectoria y que valora su trabajo en salud. Anunció que asesorará «ad honorem» al candidato en obras públicas. Prometió trabajar en los próximos cuatro años en toda la región de Arequipa. Habló de colocar primeras piedras e inaugurar obras. Se mencionó la construcción de una veterinaria y un albergue para animales abandonados.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El alcalde de Ate dejó claro el cálculo político. Señaló que si Vidal quiere postular a la presidencia en los próximos cinco años, debe demostrar con obras, que pretende realizar en el Gobierno Regional de Arequipa como plataforma. Vidal no ocultó su ambición.

«Muchos jóvenes me dicen, ‘gobierna en Arequipa, trabaja en Arequipa’, por esa razón y por el profesionalismo que demuestra el doctor zegarra, nuestro ‘tío bigote’, es que voy a poder trabajar los próximos 4 años en toda la región Arequipa, colocando primeras piedras, inaugurando obras»

Los cuestionamientos que la campaña omite

La gestión de Franco Vidal en la Municipalidad de Ate enfrenta denuncias y recomendaciones de la Contraloría General de la República. Un informe periodístico y de control reveló que el municipio destinó más de S/ 34.8 millones entre 2024 y 2025 a eventos de aniversario, conciertos, actividades deportivas y espectáculos artísticos. La Contraloría también detectó posibles pagos indebidos y desembolsos por prestaciones y órdenes de servicio no ejecutadas o sin documentación que acreditara su cumplimiento. En casos específicos, el perjuicio económico estimado asciende a S/ 61 mil 500.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Ninguno de esos antecedentes apareció en la presentación. La campaña de Zegarra prefirió el tono festivo y el contacto con los seguidores. La transmisión mostró saludos y promesas de obras. La Contraloría quedó fuera del guion.

No es casualidad que días antes, el candidato de Podemos al Gobierno Regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, también confirmara una alianza política con Franco Vidal, alcalde de Ate. Otro postulante que recibió la visita de Vidal, fue el candidato a gobernador de La Libertad, Aldo Carlos Mariños.

El respaldo minero que tampoco se explica en Arequipa

La alianza con Vidal no es el único controvertido respaldo que Zegarra sumó en la segunda vuelta. Días antes recibió el apoyo de mineros artesanales de Calpa Renace, Atico Calpa y Jardín del Sur, en la provincia de Caravelí. El gesto se presentó como un encuentro con trabajadores que buscan formalizar su actividad. El trasfondo merece atención.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Calpa Renace aparece vinculada a los enfrentamientos del 2 de junio de 2022 en el sector Huanaquita, distrito de Ático. Esos hechos dejaron 14 fallecidos y derivaron en uno de los procesos penales más voluminosos de la región. La campaña no explicó cómo se compatibiliza ese respaldo con un discurso de orden y formalización.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho