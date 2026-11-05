Restituyen restos de 33 víctimas del conflicto armado interno en Ayacucho tras décadas de espera

Después de décadas de incertidumbre, familiares de 33 víctimas del conflicto armado interno recibieron los restos óseos de sus seres queridos en Ayacucho. La restitución comprende a personas que murieron durante distintos episodios de violencia registrados entre 1980 y 2000 en las provincias de Víctor Fajardo, La Mar, Huamanga y Huanta. Entre ellas se encuentran 13 personas asesinadas en agosto de 1984 por agentes del Estado, cuyos restos fueron recuperados de fosas ubicadas en Tinca, Nazareth de Uchu y Huamanquiquia, en Víctor Fajardo.

Otros nueve casos corresponden al sector de Cerro Calvario, en Anco, y a hechos registrados en Anchihuay, Tastabamba, Utarqui y Vacaccaycuna, en Oronccoy; Ventanayocc, en Tambo; y Machente, en Ayna, provincia de La Mar. También figuran 11 víctimas que murieron durante las denominadas «retiradas», cuando pobladores de comunidades de La Mar huyeron de la violencia y buscaron refugio en cuevas, quebradas y barrancos. A estos casos se suman hechos ocurridos en Ocros, provincia de Huamanga, y Huancayocc, en Huanta. Para llegar a estas identificaciones, los especialistas tuvieron que reconstruir lo ocurrido a partir de testimonios de familiares y testigos, documentos y trabajos de campo. Aldo Lara Guerra, integrante del Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, explicó que el proceso comprende la ubicación de posibles lugares de entierro, excavaciones, recuperación de restos y análisis antropológicos y genéticos para establecer la identidad de las víctimas. En algunos casos, las familias esperaron aproximadamente 35 años para recuperar los restos de sus seres queridos. Sin embargo, la búsqueda todavía continúa. Lara Guerra advirtió que las investigaciones pendientes necesitan mayor presupuesto, logística y personal especializado, debido a la cantidad de casos que atienden las fiscalías de derechos humanos en Ayacucho. La dimensión de las desapariciones también se refleja en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (Renade). Según cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta noviembre de 2023 se registraban 22,551 personas desaparecidas durante el periodo de violencia de 1980 a 2000 en el país. De ellas, 10,562 correspondían a Ayacucho, departamento con la mayor cantidad de casos registrados. La entrega de los restos permitirá que las familias puedan dar sepultura a sus seres queridos después de años de búsqueda. Mientras tanto, otras familias de Ayacucho continúan esperando respuestas sobre el paradero de sus desaparecidos.

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