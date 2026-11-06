Diputado César Tito opina sobre 100 días de Keiko Fujimori en Puno

El diputado César Hugo Tito Rojas opinó que los primeros 100 días de gobierno de Keiko Fujimori no muestran avances. “Más de lo mismo de lo que hemos vivido con Dina Boluarte”, afirmó el parlamentario, quien cuestionó la falta de resultados frente a la delincuencia y la sequía.

“La señora Fujimori ha estado preparándose 20 años. ¿Dónde están sus técnicos? ¿Dónde están sus especialistas?”, cuestionó Cesar Tito. El diputado sostuvo que el Ejecutivo no puede justificar su inoperancia argumentando que 100 días son muy poco para resolver los problemas del país.

El Diputado también recordó que el fujimorismo cuenta con una bancada que se impuso en la gestión iniciada el 28 de julio. “Ha habido prácticamente una dictadura parlamentaria, donde han puesto, han sacado presidentes, han hecho leyes a su medida”, declaró el legislador.

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El diputado anunció que el evento de hoy en la Universidad Nacional del Altiplano y en la Universidad Nacional de Juliaca servirá para determinar qué ministerios deben hacerse presentes. A partir de esta reunión, los parlamentarios evaluarán citar a los ministros para que rindan cuentas.

“El evento del día de hoy es muy importante, en todo caso determinar también qué ministerios deben de hacerse presentes o qué ministerios la bancada parlamentaria, los diputados y senadores van a tener que presionar para resolver problemas y necesidades”, expresó.

La actividad se desarrollará desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía en el Salón de Convenciones de la Universidad Nacional del Altiplano. En horas de la tarde, desde las 2:30 hasta las 6:00 p. m., se realizará en el auditorio de la Universidad Nacional de Juliaca.

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Se espera la participación de 1,000 a 2,000 asistentes, entre dirigentes de organizaciones sociales, populares, gremiales, instituciones, educación, salud, zonas rurales y pueblos originarios. Hasta anoche ya se registró la presencia de 30 parlamentarios y se espera llegar a 40.

Entre los parlamentarios confirmados figuran Mirta Vázquez, Indira Huilca, Ernesto Zunini, Iver Maravilla y Yenifer Paredes. El diputado Cesar Tito destacó que la presencia de más de 30 parlamentarios en una región del interior del país marcará un hito en la política nacional.

Tito Rojas anticipó que los sectores plantearán proyectos de ley e iniciativas legislativas que requerirán consenso con todos los parlamentarios. También se pedirá la intervención de la Contraloría General de la República en obras paralizadas y municipalidades que están de salida.

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