Puno: delincuentes asaltan vivienda en barrio San Miguel y se llevan S/ 5,000

Los asaltantes ingresaron tras romper la cerradura y huyeron en dos vehículos; vecinos denuncian ausencia policial y exigen mayor vigilancia y seguridad ciudadana

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 06/11/2026
asaltan vivienda en barrio San Miguel

Delincuentes roban computadoras, televisores y dinero por casi S/5,000 en una vivienda del barrio San Miguel de Puno, ante la falta de patrullaje policial

Foto: Difusión/Referencial/IGIA

Delincuentes asaltaron una vivienda en el barrio San Miguel, ciudad de Puno, la noche del miércoles 5 de noviembre, aproximadamente a las 7:00 p. m., y se llevaron bienes valorizados en casi 5,000 soles, según el reporte de un vecino afectado por el hecho.

El robo ocurrió en el jirón Néstor Molina, número 148, a unas cuadras del barrio Ricardo Palma, por encima del cementerio de laykakota. Los delincuentes rompieron la cerradura e ingresaron al domicilio en cuestión de media hora.

Los asaltantes sustrajeron computadoras, televisores y dinero en efectivo. La alarma de un vecino hizo que los delincuentes escaparan, por lo que no se llevaron la totalidad de los bienes que había en la casa, según relató el afectado.

Los delincuentes actuaron en grupo y se trasladaban en dos vehículos. Un testigo indicó que las unidades estaban frente a la casa, atentas a cualquier movimiento, lo que sugiere que los delincuentes habrían estado vigilando la vivienda antes del asalto.

“Parece que están monitoreando, viendo, estando de cerca”, comentó el vecino sobre la modalidad del robo. Los delincuentes aprovecharon que no había muchas personas en el horario y las fiestas de estos días para cometer la fechoría.

La zona del barrio San Miguel no cuenta con mucho patrullaje de la policía ni del serenazgo. El afectado indicó que las autoridades estuvieron presentes solo por el tema de las elecciones, cerca del colegio Ricardo Palma, pero no realizan recorridos habituales.

Ante el llamado de emergencia, la policía no acudió al lugar. “Tratándose del tema del valor del total, casi a 5,000 o un poco más del monto, entonces no acudieron”, relató el vecino, quien indicó que le solicitaron presentar la denuncia directamente en la comisaría.

El barrio también registra otros casos de robo el año pasado en zonas cercanas a Ricardo Palma. Los vecinos se organizan para tomar acciones por cuenta propia e invocan a más residentes a sumarse a la seguridad ciudadana instalando cámaras

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