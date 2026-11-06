San Román: basura invade más de 1 km en salida a Huancané y preocupa

Los vecinos del sector de la salida a Huancané, a la altura del centro poblado de Santa María de Ayabacas, reportan la acumulación de basura en esta importante vía que conecta Juliaca con la provincia de Huancané, donde los desechos se extienden por más de un kilómetro.
En los márgenes izquierdos y derechos de la carretera se encuentran regadas bolsas y otros desechos que generan contaminación en la zona, esta situación afecta la imagen de los pobladores, ciudadanos y turistas que visitan la provincia de San Román y la región Puno.
La situación ya habría sido comunicada a las autoridades competentes, tanto del distrito de San Miguel como de la provincia de San Román, para que realicen el respectivo recojo, sin embargo, los vecinos señalan que no habrían sido tomados en cuenta.
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En este lugar ya existen algunas viviendas y la zona se está poblando poco a poco. No obstante, al tratarse de una carretera, al parecer está siendo dejada de lado por las autoridades municipales responsables del recojo de residuos sólidos.
Los ciudadanos sostienen que en horas de la noche vehículos, entre motocargas y otras unidades, trasladan gran cantidad de basura y la dejan en este lugar. Por ello, la acumulación se incrementa cada día más y genera mayor preocupación entre los pobladores.
Los vecinos también cuestionan la falta de acciones del municipio de San Miguel, que solo cuenta con una compactadora. El temor es que la zona se convierta en un centro de acopio de residuos y genere una terrible contaminación ambiental en este sector.
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