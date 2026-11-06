Alcalde de San Román, Óscar Cáceres, descarta cambiar al gerente de Seda juliaca y exige que responda ante el Congreso por cuestionamientos

El alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, descartó realizar cambios en la gerencia de Sedajuliaca durante los últimos días de su gestión y consideró que será responsabilidad de la próxima administración evaluar la continuidad del funcionario. La declaración se produjo en medio de los cuestionamientos al gerente de la empresa prestadora de agua potable y de los pedidos de fiscalización formulados desde el Congreso.

Cáceres Rodríguez anunció que la Municipalidad Provincial de San Román, en su condición de accionista mayoritaria de Sedajuliaca, remitirá una disposición al directorio para que el gerente o sus representantes se presenten ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y respondan sobre las observaciones formuladas por el diputado. Sostuvo que la empresa debe solicitar directamente una audiencia para brindar explicaciones, sin esperar una citación.

Respecto a los cuestionamientos sobre la prestación del servicio de agua potable, las tarifas, el proyecto PMR2, las multas y presuntos nombramientos irregulares, el burgomaestre sostuvo que cada caso debe aclararse mediante los procedimientos correspondientes. Precisó que el incremento de las tarifas no depende de la gerencia de Sedajuliaca, sino de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

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Sobre las presuntas irregularidades en la licitación del PMR2, indicó que el caso ya se encuentra judicializado ante el Ministerio Público. En cuanto a las multas, manifestó que, según la información proporcionada por el directorio, estas se encuentran en etapa de apelación. Asimismo, defendió la incorporación a planilla de trabajadores que, según explicó, llevan varios años prestando servicios bajo la modalidad de locación.

En relación con las quejas de los usuarios por la falta de agua potable y los trabajos de reposición de vías, Cáceres Rodríguez reconoció que existen problemas. Señaló que recibió imágenes de intervenciones realizadas en el marco de la segunda etapa del PMR2, donde se vienen cambiando tuberías, pero aún estaría pendiente el sellado y la restitución de las calles intervenidas. Añadió que remitió esta información al ministro correspondiente para solicitar, mediante la oficina de coordinación del proyecto integral de agua, la fiscalización y aceleración de los trabajos pendientes.

Al ser consultado sobre la posibilidad de retirar al gerente de Sedajuliaca antes de culminar su mandato, el alcalde consideró que no sería conveniente realizar cambios a pocas semanas de concluir su gestión. Argumentó que existen expedientes, procedimientos y trabajos en curso que requieren continuidad, por lo que sostuvo que corresponderá al próximo alcalde evaluar y disponer los cambios que considere necesarios.

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En otro momento de la entrevista, el burgomaestre informó sobre la realización del Congreso Regional de las Rondas Campesinas, que tiene como sede la provincia de San Román y se desarrolla durante dos jornadas en el estadio de San Isidro. Precisó que participan representantes de las 13 provincias de Puno y estimó una asistencia de aproximadamente 4 mil ronderos. Asimismo, indicó que la municipalidad brinda apoyo a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.