Un muerto y 11 heridos deja triple choque en Ichu, vía Puno – Ilave

El Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de Puno confirmó que se viene brindando atención médica a las personas heridas tras el accidente de tránsito ocurrido hoy en la localidad de Ichu, por la colisión entre un vehículo de transporte y un automóvil particular.

Los pacientes atendidos por este primer accidente son: P.M.M., de 9 años; Raúl Apaza Aro, de 49; Ernesto Incacutipa Ramos, de 33; Jhon Alex Jahuira Medina, de 26; María Fuentes Laime, de 62; Jhanet Huancopari, de 37; Justina Eustaquia Velásquez Ramos, de 68; Edgar Maquera Cayo, de 59; e Irene Flores Chura, de 60.

Se reportó el fallecimiento del conductor del automóvil particular, identificado como Josué Dayron Flores Nina, de 21 años. La víctima fatal se suma a los nueve heridos que reciben atención en el hospital puneño tras el siniestro vial.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

De igual manera, durante las labores de auxilio se produjo otro accidente de tránsito múltiple, cuyos afectados también fueron trasladados al establecimiento de salud. Se trata de Nely Alanoca Marón, de 35 años, y Jhonel Valeriano Ñaupa, de 36 años.

El triple choque se registró a la altura del centro poblado de Ichu, en la carretera Panamericana Sur, tramo Puno – Ilave. El siniestro involucró a tres unidades y generó severos daños materiales, además de la interrupción parcial del tránsito en la zona.

Entre los vehículos siniestrados se encuentra una minivan de transporte interprovincial de color blanco, marca Renault, modelo Master, con placa de rodaje V9V-969. La unidad pertenece a la Empresa de Transportes Tours Ilave-Perú S.A. y cubre la ruta Ilave – Puno.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

La minivan habría estado trasladando pasajeros al momento del impacto. Producto de la fuerte colisión, la unidad de transporte público terminó con la parte frontal completamente destrozada, mientras que un automóvil particular de color gris resultó con severos daños laterales.

El accidente generó una larga fila de vehículos varados y un fuerte congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la carretera. Los conductores deben tomar las precauciones del caso y reducir la velocidad al transitar por el sector.