Puno tendrá sol del 6 al 8 de noviembre y lluvias desde el 9, según SENAMHI

El altiplano de Puno tendrá tiempo soleado con nubes parciales desde hoy viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre, según el ingeniero Sixto Flores, director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú en Puno, quien detalló el pronóstico para la región.

Las temperaturas del aire durante el día oscilarán entre 17 y 22 grados. Sin embargo, se prevén eventuales precipitaciones de leve o moderada intensidad en las últimas horas de la tarde o parte de la noche, las cuales serán focalizadas y no generalizadas.

“Se esperan precipitaciones puntuales o focalizadas. No se esperan precipitaciones generalizadas”, precisó el ingeniero Sixto Flores. Estas lluvias ligeras o moderadas podrían presentarse de manera aislada en algunas zonas del altiplano durante el fin de semana.

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Más adelante, entre los días 9 al 14 de noviembre, la próxima semana, se esperan precipitaciones de intensidad moderada, generalizadas en el altiplano de Puno. Esta situación podría cambiar las condiciones del tiempo en toda la región durante esos días.

En las provincias de Carabaya y Sandia, el día de hoy 6 y mañana 7, se pronostica tiempo parcialmente nublado, con precipitaciones ligeras o moderadas. Estas condiciones mantendrán la humedad en las zonas de selva y valles interandinos de ambas provincias.

El día 8 y 9 se pronostican precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en las zonas de selva y valles interandinos de las provincias de Carabaya y Sandia. Estas lluvias podrían generar precaución entre los pobladores de estas zonas de la región.

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El nivel de radiación solar en el altiplano de Puno oscilará entre 12 y 14 en el índice de radiación ultravioleta. El ingeniero Sixto Flores recomendó protegerse adecuadamente con sombra, bloqueadores para la piel y gafas de sol.

También pidió precaución con las altas temperaturas, especialmente en horas cercanas al mediodía. La población debe tomar medidas de protección solar para evitar afectaciones en la piel y los ojos durante estos días de sol intenso en la región.