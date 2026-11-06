Dirigente de Juliaca exige salida del gerente de SEDAJULIACA Fredy Carita

El dirigente de Juliaca, Jesús Abarca Layme, exigió la salida del gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Juliaca, Fredy Armando Carita Faijo, tras su actitud durante la fiscalización del diputado Jair Manrique, en presencia de dirigentes y vecinos.

“La población de Juliaca le debe sacar montado en un burro para que aprenda ese señor lo que es gestión pública, para que atienda a tratar primero a las personas”, manifestó Abarca Layme. El dirigente reclamó respeto para el pueblo juliaqueño y las autoridades.

Abarca relató que en varias oportunidades intentó entrevistarse con el gerente para reclamar, pero este nunca tuvo tiempo para atender al pueblo. “Muchos reclamos, muchas críticas, pero lamentablemente acá el responsable es el accionista mayoritario, la municipalidad”, sostuvo.

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El dirigente también comparó la situación con la Beneficencia Pública, donde según él ocurre lo mismo. Señaló que las calles están cerradas y que no hay una buena atención de agua, con un servicio que él describió como “agua chocolate”, sin respeto a la salud del pueblo.

Sobre las mejoras anunciadas por el gerente, Abarca Laime reconoció que se dieron nombramientos a algunos trabajadores. Sin embargo, afirmó que estas serían mejoras económicas para los trabajadores y que el resto no ha habido nada en favor de la ciudadanía.

“Hace dos días he estado en la planta de SEDAJULIACA abandonada, llena de basura, palos para acá, palos para allá”, denunció el dirigente. Indicó que la planta de la salida a Moquegua no cuenta con personal de cuidado ni medidas de seguridad adecuadas.

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Ante la posible denuncia del gerente contra los dirigentes por presunta agresión, Abarca Laime respondió que se unirá al pueblo para denunciarlo penalmente. “Estamos consiguiendo las pruebas ya de las contrataciones que ha hecho y de estos nombramientos, posiblemente amañados”, afirmó.

El dirigente anunció que presentará una denuncia penal por malversación de fondos y colusión de funcionarios. Espera que el alcalde electo, al asumir, mantenga la valentía mostrada y que el congresista continúe con la fiscalización para que el gerente responda ante la ley.