Denuncian a alcaldesa de Arequipa y gerente municipal por aumento salarial de funcionarios de confianza

La alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco Polar; el gerente municipal, Alejandro Maldonado; la subgerente de Recursos Humanos, Merly Magaly Guillén Chirinos; fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La acción fue presentada por presuntas irregularidades en el incremento de remuneraciones otorgado a funcionarios de confianza de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

La denuncia emitida por el ciudadano Juan Cruz Polar y alcanza además a funcionarios de confianza de la comuna provincial. Siendo así que dichos hechos son investigados por los presuntos delitos de negociación incompatible, malversación de fondos y abuso de autoridad. Todo ello a consecuencia al reajuste salarial aplicado durante octubre.

Cuestionan incremento de remuneraciones

Según los argumentos expuestos en la denuncia, hace un mes parte de los funcionarios de confianza percibían remuneraciones cercanas a S/ 5 mil mensuales. Sin embargo, tras una actualización de escalas salariales, algunos habrían pasado a percibir más de S/7 mil soles.

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La denuncia surge a raíz de un reajuste salarial aplicado en octubre a funcionarios de confianza de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Como parte de esta actualización, los salarios de los gerentes pasaron de S/ 6 mil a S/ 8 mil mensuales, mientras que los de los subgerentes se incrementaron de S/ 5 mil a S/ 7,5 mil. La medida alcanzó a cerca de 40 funcionarios de confianza y motivó cuestionamientos sobre el impacto económico que tendría para la comuna provincial.

De acuerdo con la denuncia, el incremento salarial se produjo tras la conclusión de las designaciones de 32 funcionarios de confianza, entre ellos asesores, gerentes, jefes de oficina y subgerentes. La medida fue formalizada mediante la Resolución de Alcaldía N.° 344-2026-MPA, emitida el 5 de octubre. Posteriormente, la Municipalidad Provincial de Arequipa aprobó una nueva escala remunerativa a través de la Resolución de Gerencia Municipal N.° 484-2026. Dicha decisión originó los cuestionamientos y la posterior denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Municipalidad defiende medida

En respuesta a los cuestionamientos, el gerente municipal Alejandro Maldonado señaló que la actualización salarial tomó como referencia las remuneraciones de municipalidades como Cerro Colorado y Cusco. Precisó que el incremento fue de S/ 1,5 mil y no de S/ 2 mil. Según indicó, los salarios pasaron de S/ 6,5 mil a S/ 8 mil mensuales. Asimismo, afirmó que la medida se encuentra respaldada por disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas para trabajadores de confianza bajo el régimen CAS. Agregó que las remuneraciones se mantienen dentro del límite de seis unidades impositivas tributarias.

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El funcionario sostuvo además que el reajuste no fue financiado con recursos adicionales de la comuna, sino con fondos generados por la propia municipalidad. También afirmó que la actualización se realizó conforme a la normativa vigente y que cuenta con informes técnicos que respaldan la decisión.

Regidores solicitan investigación

La regidora Rocío Mango informó que el Concejo Provincial acordó solicitar información relacionada con el caso. Entre los documentos requeridos figuran los informes técnicos y el expediente utilizado para sustentar la modificación de los salarios. La concejala indicó que la solicitud busca determinar si el procedimiento cumplió con los requisitos administrativos establecidos y si existió el debido sustento presupuestal para ejecutar el reajuste.

Asimismo, recordó que la municipalidad enfrenta diversas obligaciones económicas pendientes, entre ellas pagos a trabajadores y compromisos relacionados con la prestación de servicios públicos, situación que ha generado cuestionamientos sobre la oportunidad del incremento salarial.

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