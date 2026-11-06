Keiko cumple 100 días con el crimen sin control y un balance a puerta cerrada

La presidenta Keiko Fujimori aseguró que recibió el país con 7.5 crímenes diarios y que, después de 100 días de gobierno, la cifra descendió a 6.5. Sin embargo, ese resultado merece una explicación más detallada, especialmente por los cuestionamientos al registro de muertes violentas.

Cifras del Sinadef bajo duda

El SINADEF presenta inconsistencias en la clasificación de fallecimientos que podrían terminar fuera de los conteos de homicidios. Un caso emblemático es el de la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como China Polo, asesinada a balazos, cuyo fallecimiento aparece registrado con la categoría «No se conoce/ignorado», pese a las circunstancias violentas de su muerte. ¿Sobre qué cifras se está midiendo realmente la evolución de la criminalidad?

La mandataria también destacó la desarticulación de 37 organizaciones criminales y 2.700 bandas, la captura de más de 16.000 requisitoriados y la incautación de más de 1.300 armas de fuego. Anunció, además, la recuperación del control de cinco establecimientos penitenciarios y la construcción de dos megapenales. No obstante, el despliegue de operativos y las cifras de capturas todavía deben reflejarse en una reducción perceptible de extorsiones, asesinatos y amenazas. El 68% de los encuestados por Datum considera que el Gobierno no ha avanzado nada en la lucha contra la delincuencia.

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¿Estamos preparados para El Niño?

En cuanto a la prevención frente al fenómeno El Niño, Fujimori aseguró que su administración ha invertido más de S/1.500 millones y descolmatado más de 179 kilómetros de ríos. Para La Libertad anunció S/320 millones destinados a trabajos de descolmatación y enrocado del río Moche. También mencionó la disponibilidad de maquinaria pesada y ayuda humanitaria. Sin embargo, en una región expuesta a inundaciones y quebradas activas, las cifras presupuestales no reemplazan las obras terminadas ni garantizan que las poblaciones vulnerables estén protegidas cuando lleguen las lluvias más intensas.

En otros sectores, la presidenta destacó S/7.000 millones para reactivar obras paralizadas, S/6.000 millones para infraestructura educativa y el destrabe de 71 proyectos de agua y saneamiento en 21 regiones. También defendió los avances de su administración en salud y economía. Sin embargo, buena parte del balance estuvo concentrada en inversiones, operativos y compromisos que todavía requieren resultados verificables. Los anuncios pueden marcar una hoja de ruta, pero no equivalen necesariamente a mejoras concretas en los servicios que recibe la población.

Mensaje grabado y sin presencia de periodistas

El balance presidencial también dejó una interrogante sobre la transparencia del Ejecutivo: Fujimori eligió un mensaje grabado, sin periodistas presentes ni posibilidad de repreguntas. La distancia entre el discurso oficial y la percepción ciudadana quedó reflejada en la reciente encuesta nacional de Datum: apenas el 10% considera que realiza un «buen gobierno», mientras el 47% lo califica como «regular» y el 38% como «mal gobierno». A sus primeros 100 días, la presidenta tiene cifras para presentar, pero también preguntas que responder. Y una de las principales sigue siendo cómo demostrar que la criminalidad realmente está retrocediendo.

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