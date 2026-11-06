Nuevas autoridades de municipios millonarios de Cusco deben mejorar uso del canon y regalías

Una veintena de distritos de regiones, entre ellas Cusco, que poseen reservas de gas y minerales, reciben cada año millones de soles por concepto de regalías, canon, regalías contractuales y renta. El dinero, de acuerdo con la Ley de Canon, debe servir para cerrar brechas. Sin embargo, los objetivos de reducirlas todavía están lejos de ser alcanzados por el uso poco eficiente de los recursos, la falta de priorización de obras y la atomización del presupuesto en proyectos pequeños.

Este año, los distritos mineros y gasíferos han recibido transferencias mayores a las de años anteriores, impulsadas por el comportamiento de los precios de los minerales. En 2027, podría aumentar más por el boom de los costos.

Municipios millonarios

Algunos municipios tienen más presupuesto que otros. En Áncash, por ejemplo, el distrito de San Marcos dispone de unos S/457 millones. Esa cantidad coloca al distrito como uno de los gobiernos locales con mayores recursos del país. Algo similar ocurre con Mariscal Nieto en Moquegua, que recibe más de S/301 millones, mientras que San Antonio bordea los S/208 millones y Torata supera los S/168 millones. En Tacna, Ilabaya maneja más de S/219 millones, y en Apurímac, Challhuahuacho recibe alrededor de S/313 millones.

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No son casos aislados. En Arequipa, Cerro Colorado supera los S/136 millones, mientras que Yarabamba y La Joya reciben decenas de millones. Ica, Marcona recibe casi S/116 millones. Cajamarca, el municipio provincial, maneja S/100 millones; Hualgayoc, S/69 millones y La Encañada y Baños del Inca, más de S/30 millones cada uno. En el norte, esa misma regla se observa en La Libertad con Parcoy recibiendocerca de S/50 millones y Pataz, con más de S/18 millones.

En Cusco, al menos siete distritos reciben importantes recursos vinculados con la actividad minera y gasífera. Están ubicados en las provincias de La Convención, Espinar y Chumbivilcas. Megantoni, en La Convención, recibe alrededor de S/125 millones. En Espinar, el municipio provincial recibe casi S/100 millones y los distritales de Coporaque y Pallpata, alrededor de S/13 millones cada uno. En Chumbivilcas, Santo Tomás maneja más de S/80 millones, Livitaca cerca de S/58 millones y Velille más de S/26 millones.

El reto de las nuevas autoridades

Pese a esa cantidad de dinero, en estas localidades persisten las brechas sociales. Para Henry Delgado Urrutia, docente universitario y exprocurador anticorrupción del Cusco, el reto de las nuevas autoridades es usar el dinero con eficiencia y transparencia. Evitar lo que se ha convertido en un suceso recurrente en regiones mineras donde sus autoridades son investigadas o encarceladas por actos de corrupción.

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Corregir y mejorar lo que Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, considera debilidades en la gestión, como la desconexión entre los ingresos extraordinarios del canon y regalías y las necesidades básicas que todavía no se resuelven. Hay municipios con presupuestos millonarios construyen estadios, plazas y losas deportivas mientras parte de su población sigue sin acceso, por ejemplo, a agua potable.

“Los municipios destinan millones a infraestructura recreativa mientras sus habitantes carecen de agua potable durante las 24 horas del día”, dijo. Precisó que los espacios deportivos o las plazas no son innecesarios, sino en que desplazan obras más urgentes.

Otro problema, según Castilla, es la ejecución de obras por administración directa para contratar directamente a trabajadores, operadores y maquinaria, lo que puede convertirse en un mecanismo de generación de empleo público con fines clientelares y abrir espacios para irregularidades y corrupción.

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Delgado Urrutia señaló otras dos razones que conducen al mal uso de los recursos: la falta de profesionales y técnicos capacitados y la ausencia o insuficiente fiscalización al gasto municipal. “En estos lugares con bastante presupuesto, debe haber una fiscalización con un control concurrente. La Contraloría no tiene que ser un mero observador, porque estamos hablando de millones de soles”, dijo.

Los municipios distritales más millonarios del Perú

Recursos registrados por municipalidad distrital (S/)

Región / Municipalidad Monto (S/) CUSCO Espinar 99 739 189 Coporaque 12 659 257 Pallpata 13 057 005 Santo Tomás 80 774 359 Velille 26 281 536 Livitaca 57 755 295 Megantoni (*) 124 748 431 CAJAMARCA Cajamarca 100 050 476 Hualgayoc 68 867 757 La Encañada 31 034 196 Baños del Inca 33 680 128 MOQUEGUA Mariscal Nieto 300 567 379 San Antonio 207 617 151 Torata 168 405 429 AREQUIPA Cerro Colorado 136 420 720 Yarabamba 76 111 689 La Joya 66 467 894 LA LIBERTAD Pataz 18 353 591 Parcoy 49 888 104 ÁNCASH San Marcos 456 890 404 TACNA Ilabaya 219 244 196 APURÍMAC Challhuahuacho (**) 313 011 104 ICA Marcona 115 927 235

(*) Megantoni recibe renta y regalías gasíferas principalmente. (**) Challhuahuacho recibe canon y regalías contractuales.

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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – Consulta Amigable.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post

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