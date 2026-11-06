Nuevas autoridades de municipios millonarios de Cusco deben mejorar uso del canon y regalías

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 06/11/2026

Una veintena de distritos de regiones, entre ellas Cusco, que poseen reservas de gas y minerales, reciben cada año millones de soles por concepto de regalías, canon, regalías contractuales y…

Una veintena de distritos de regiones, entre ellas Cusco, que poseen reservas de gas y minerales, reciben cada año millones de soles por concepto de regalías, canon, regalías contractuales y renta. El dinero, de acuerdo con la Ley de Canon, debe servir para cerrar brechas. Sin embargo, los objetivos de reducirlas todavía están lejos de ser alcanzados por el uso poco eficiente de los recursos, la falta de priorización de obras y la atomización del presupuesto en proyectos pequeños.

Este año, los distritos mineros y gasíferos han recibido transferencias mayores a las de años anteriores, impulsadas por el comportamiento de los precios de los minerales. En 2027, podría aumentar más por el boom de los costos.

Municipios millonarios

Algunos municipios tienen más presupuesto que otros. En Áncash, por ejemplo, el distrito de San Marcos dispone de unos S/457 millones. Esa cantidad coloca al distrito como uno de los gobiernos locales con mayores recursos del país. Algo similar ocurre con Mariscal Nieto en Moquegua, que recibe más de S/301 millones, mientras que San Antonio bordea los S/208 millones y Torata supera los S/168 millones. En Tacna, Ilabaya maneja más de S/219 millones, y en Apurímac, Challhuahuacho recibe alrededor de S/313 millones.

No son casos aislados. En Arequipa, Cerro Colorado supera los S/136 millones, mientras que Yarabamba y La Joya reciben decenas de millones. Ica, Marcona recibe casi S/116 millones. Cajamarca, el municipio provincial, maneja S/100 millones; Hualgayoc, S/69 millones y La Encañada y Baños del Inca, más de S/30 millones cada uno. En el norte, esa misma regla se observa en La Libertad con Parcoy recibiendocerca de S/50 millones y Pataz, con más de S/18 millones.

En Cusco, al menos siete distritos reciben importantes recursos vinculados con la actividad minera y gasífera. Están ubicados en las provincias de La Convención, Espinar y Chumbivilcas. Megantoni, en La Convención, recibe alrededor de S/125 millones. En Espinar, el municipio provincial recibe casi S/100 millones y los distritales de Coporaque y Pallpata, alrededor de S/13 millones cada uno. En Chumbivilcas, Santo Tomás maneja más de S/80 millones, Livitaca cerca de S/58 millones y Velille más de S/26 millones.

El reto de las nuevas autoridades

Pese a esa cantidad de dinero, en estas localidades persisten las brechas sociales. Para Henry Delgado Urrutia, docente universitario y exprocurador anticorrupción del Cusco, el reto de las nuevas autoridades es usar el dinero con eficiencia y transparencia. Evitar lo que se ha convertido en un suceso recurrente en regiones mineras donde sus autoridades son investigadas o encarceladas por actos de corrupción.

Corregir y mejorar lo que Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, considera debilidades en la gestión, como la desconexión entre los ingresos extraordinarios del canon y regalías y las necesidades básicas que todavía no se resuelven. Hay municipios con presupuestos millonarios construyen estadios, plazas y losas deportivas mientras parte de su población sigue sin acceso, por ejemplo, a agua potable.

“Los municipios destinan millones a infraestructura recreativa mientras sus habitantes carecen de agua potable durante las 24 horas del día”, dijo. Precisó que los espacios deportivos o las plazas no son innecesarios, sino en que desplazan obras más urgentes.

Otro problema, según Castilla, es la ejecución de obras por administración directa para contratar directamente a trabajadores, operadores y maquinaria, lo que puede convertirse en un mecanismo de generación de empleo público con fines clientelares y abrir espacios para irregularidades y corrupción.

Delgado Urrutia señaló otras dos razones que conducen al mal uso de los recursos: la falta de profesionales y técnicos capacitados y la ausencia o insuficiente fiscalización al gasto municipal. “En estos lugares con bastante presupuesto, debe haber una fiscalización con un control concurrente. La Contraloría no tiene que ser un mero observador, porque estamos hablando de millones de soles”, dijo.

Los municipios distritales más millonarios del Perú

Recursos registrados por municipalidad distrital (S/)

Región / MunicipalidadMonto (S/)
CUSCO
Espinar99 739 189
Coporaque12 659 257
Pallpata13 057 005
Santo Tomás80 774 359
Velille26 281 536
Livitaca57 755 295
Megantoni (*)124 748 431
CAJAMARCA
Cajamarca100 050 476
Hualgayoc68 867 757
La Encañada31 034 196
Baños del Inca33 680 128
MOQUEGUA
Mariscal Nieto300 567 379
San Antonio207 617 151
Torata168 405 429
AREQUIPA
Cerro Colorado136 420 720
Yarabamba76 111 689
La Joya66 467 894
LA LIBERTAD
Pataz18 353 591
Parcoy49 888 104
ÁNCASH
San Marcos456 890 404
TACNA
Ilabaya219 244 196
APURÍMAC
Challhuahuacho (**)313 011 104
ICA
Marcona115 927 235

(*) Megantoni recibe renta y regalías gasíferas principalmente. (**) Challhuahuacho recibe canon y regalías contractuales.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – Consulta Amigable.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post

 

Etiquetas:
Red de Medios Regionales del Perú

Recomendado

Puno tendrá sol del 6 al 8 de noviembre y lluvias desde el 9, según SENAMHI Puno

Puno tendrá sol del 6 al 8 de noviembre y lluvias desde el 9, según SENAMHI

Puno: delincuentes asaltan vivienda en barrio San Miguel y se llevan S/ 5,000 Puno

Puno: delincuentes asaltan vivienda en barrio San Miguel y se llevan S/ 5,000

Diputado César Tito opina sobre 100 días de Keiko Fujimori en Puno Puno

Diputado César Tito opina sobre 100 días de Keiko Fujimori en Puno

Miembros de mesa con pago pendiente deben acudir al Banco de la Nación Nacional

Miembros de mesa con pago pendiente deben acudir al Banco de la Nación

Nojonunta dona 1,500 m² para un nuevo establecimiento de salud en Carabaya Carabaya

Nojonunta dona 1,500 m² para un nuevo establecimiento de salud en Carabaya

Puno exige disculpas de Keiko Fujimori antes de una visita presidencial Puno

Puno exige disculpas de Keiko Fujimori antes de una visita presidencial

Túnel Ollachea en Puno es elegido mejor túnel del mundo en 2026 Carabaya

Túnel Ollachea en Puno es elegido mejor túnel del mundo en 2026

SENAMHI prevé lluvias fuertes y granizo en Puno del 6 al 8 de noviembre Puno

SENAMHI prevé lluvias fuertes y granizo en Puno del 6 al 8 de noviembre