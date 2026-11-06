Huancayo: Escolares del Mariscal Castilla piden destituir a los directivos tras denuncia de abuso que habría empezado en setiembre

El municipio escolar del colegio Mariscal Castilla, en El Tambo, pide la salida de todo el equipo directivo tras la denuncia contra un profesor investigado por presunto abuso sexual de una estudiante de 16 años. Según el relato de la escolar, los hechos comenzaron en setiembre.
Hasta ahora no se ha establecido que los directivos conocieran la denuncia antes de que llegara a la Policía. Los escolares plantean justamente esa duda.
Municipio escolar pide destitución de directivo
El municipio escolar 2026 repudió los hechos denunciados y cuestionó la respuesta de las autoridades del colegio. En su pronunciamiento, exige la destitución de todo el equipo directivo.
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Los escolares hacen además tres pedidos. Quieren que la dirección aclare cuándo y cómo se enteró de lo ocurrido. Piden investigar si hubo omisiones, negligencia o encubrimiento. Y solicitan la intervención del Ministerio de Educación, además de la Dirección Regional de Educación de Junín y la UGEL Huancayo, que ya trabajan en el caso.
Para el Municipio Escolar, el punto central es cómo pasaron varias semanas desde los primeros hechos que relata la estudiante sin que se conociera una intervención del colegio.
UGEL: docente ha sido separado
Walter Oré, director de la UGEL Huancayo, informó que el área de Convivencia Escolar fue al colegio apenas conoció el caso. Allí pidió a la directora emitir una resolución para separar al docente de forma preventiva.
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El docente fue notificado recién el martes 3 de noviembre. Su caso se evalúa en la vía administrativa, ante la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.
En paralelo, la Primera Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo abrió una investigación preliminar por presunta violación sexual. La Fiscalía pidió una entrevista en Cámara Gesell y solicitó al juzgado especializado medidas de protección para la escolar.
Oré precisó que la investigación penal corresponde a la Policía y al Ministerio Público. Dijo que no tenía conocimiento de denuncias anteriores contra el profesor, pero que la UGEL verificará ese dato.
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Agregó que la UGEL Huancayo registra 13 reportes de violencia sexual contra estudiantes, entre ellos tocamientos y hostigamiento. Los casos se atribuyen a docentes y trabajadores administrativos, y corresponden a este año y a periodos anteriores. Según Oré, algunos procesos administrativos terminaron en destituciones cuando se comprobaron los hechos.
Lo que dice la denuncia
Como informamos, el padre de la estudiante denunció el caso en la Comisaría de El Tambo el 27 de octubre. Según la denuncia, la escolar contó a sus padres que su profesor de Educación para el Trabajo, de 58 años, abusó de ella.
Relató dos episodios. El primero habría ocurrido un sábado o domingo de setiembre, sin fecha exacta. El segundo, el 8 de octubre, hacia las 9:00 de la mañana.
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Según su relato, el docente le insistía en tener relaciones, la presionaba y le sujetaba las manos cuando estaban dentro del colegio. Cuenta también que el 8 de octubre salió de su casa para encontrarse con él y que él la llevó a un lugar apartado, fuera del colegio.
Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE
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