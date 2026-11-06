SEDA Ayacucho descarta restricciones de agua potable y asegura reservas hasta agosto de 2027

La posibilidad de restricciones en el servicio de agua potable en Ayacucho, ante la disminución de las reservas de la presa Cuchoquesera, fue descartada por Seda Ayacucho. La empresa sostiene que el recurso destinado al consumo humano está garantizado hasta agosto de 2027, pese a que el escenario de déficit hídrico mantiene la preocupación por la disponibilidad de agua en la región.

Valerio Aguilar Ochoa, encargado de la Oficina de Imagen Institucional de SEDA Ayacucho, informó que la semana anterior representantes del directorio y de la gerencia general visitaron la presa Cuchoquesera para verificar la situación del almacenamiento. Según explicó, el agua destinada al riego agrícola se entregará hasta fines de noviembre y, posteriormente, las reservas disponibles se destinarán exclusivamente al consumo humano. El funcionario señaló que esta distribución permitiría mantener el abastecimiento poblacional hasta agosto del próximo año. Sin embargo, no precisó el volumen actual de agua almacenada en la presa ni presentó un balance hídrico que permita conocer cómo se determinó ese periodo de cobertura. La preocupación por el suministro se produce en un contexto de déficit hídrico en Ayacucho. El 16 de octubre, información difundida por Seda Ayacucho advertía que la presa Cuchoquesera registraba aproximadamente 31,4 millones de metros cúbicos y que el incremento de las temperaturas estaba acelerando el descenso de los niveles de los reservorios de la ciudad. Asimismo, la empresa había contemplado medidas de contingencia, entre ellas la racionalización del servicio, en caso de una reducción de la producción. A nivel nacional, la escasez de agua también ha motivado medidas para priorizar el consumo humano. La Ley de Recursos Hídricos, Ley N.° 29338, establece que, en situaciones de escasez, el abastecimiento de las necesidades poblacionales tiene preferencia frente a otros usos del recurso. Esta disposición también se recoge en el Reglamento de la citada ley. En ese escenario, la declaración de Seda Ayacucho abre la necesidad de conocer los registros actualizados de Cuchoquesera y el balance entre la disponibilidad del recurso y la demanda de los distintos usuarios del sistema Cachi, para determinar las condiciones reales del abastecimiento durante los próximos meses.

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