Periodistas de Expresión publicarán libro de entrevistas al ahora papa León XIV

Prevost antes de León XIV: Respuestas desde Chiclayo es el libro que el próximo 11 de noviembre presentarán los periodistas de Expresión, Rosa Chambergo Montejo y Daniel Vera Vera, quienes entre el 2015 y el 2023 realizaron diversas y amplias entrevistas al entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost Martínez.
La organización y compilación de los diálogos, entre ellos el último que concedió a un medio de comunicación peruano, Expresión, antes de viajar a Roma como cardenal, permitirá a los lectores conocer aspectos muy claros de la visión religiosa, social y política del ahora papa de la Iglesia Católica. En las respuestas hay, incluso, revelaciones de lo que sería la responsabilidad que Prevost asumió desde el 8 de mayo del 2025 cuando fue elegido papa.
El libro, de 150 páginas e ilustrado con fotografías de la labor episcopal de Robert Prevost, se publica con el sello del Grupo Expresión y será presentado el próximo miércoles 11 de noviembre, a las 6:00 p. m. en el Club de la Unión de Chiclayo, como antesala a la esperada visita del santo padre al Perú y su retorno a su «querida diócesis».
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