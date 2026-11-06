Iber Maraví: protestar podría ser encasillado como terrorismo o grupo hostil

El senador Iber Maraví Olarte advirtió que las figuras de grupos hostiles y terrorismo podrían utilizarse para encasillar y criminalizar protestas sociales, organizaciones populares y políticas, al otorgar las facultades legislativas otorgadas al Gobierno de Keiko Fujimori.
Según explicó, el Congreso aprobó inicialmente 20 facultades legislativas en la cámara de diputados y posteriormente incorporó siete adicionales en el senado, entre ellas disposiciones relacionadas con la lucha contra la criminalidad, que, a su juicio, podrían alcanzar las movilizaciones populares y sus reivindicaciones.
“Van a ser utilizados supuestamente para la lucha contra la criminalidad, pero en realidad va a ser utilizado contra la lucha del pueblo por sus reivindicaciones”, declaró Maraví al cuestionar el propósito de las nuevas disposiciones.
El parlamentario sostuvo que su bancada se opuso a entregar facultades al Ejecutivo porque consideraba que cualquier autorización terminaría siendo evaluada por el Senado, mientras que la negativa a concederlas habría permitido archivar el pedido.
Sin embargo, cuestionó que durante el procedimiento parlamentario se incorporaran siete facultades adicionales, situación que, según afirmó, modificó el alcance de lo inicialmente aprobado y abrió la posibilidad de utilizar determinadas disposiciones contra sectores movilizados.
En esa línea, señaló que las medidas podrían alcanzar no solamente a manifestantes, sino también a organizaciones sociales y políticas, por lo que calificó como gravísimo el posible uso de estas figuras para identificar acciones de protesta dentro de categorías de seguridad.
Advertencia sobre la protesta social
Maraví insistió en que las figuras de grupos hostiles y terrorismo podrían convertirse, según su interpretación, en mecanismos para encasillar las movilizaciones populares, sin limitarse necesariamente a las organizaciones vinculadas con actividades criminales.
Asimismo, afirmó que su bancada continuará enfrentando estas disposiciones desde el Parlamento y cuestionó a los legisladores que respaldaron las facultades, al señalar que la ciudadanía debe vigilar las decisiones de cada diputado y senador.
Finalmente, el senador sostuvo que las próximas semanas y meses serán determinantes en el escenario parlamentario, y aseguró que su agrupación continuará defendiendo las reivindicaciones populares y cuestionando las medidas que, según advirtió, podrían afectar el ejercicio de la protesta social.
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