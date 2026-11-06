Iber Maraví: protestar podría ser encasillado como terrorismo o grupo hostil

El senador Iber Maraví Olarte advirtió que las figuras de grupos hostiles y terrorismo podrían utilizarse para encasillar y criminalizar protestas sociales, organizaciones populares y políticas, al otorgar las facultades legislativas otorgadas al Gobierno de Keiko Fujimori.

Según explicó, el Congreso aprobó inicialmente 20 facultades legislativas en la cámara de diputados y posteriormente incorporó siete adicionales en el senado, entre ellas disposiciones relacionadas con la lucha contra la criminalidad, que, a su juicio, podrían alcanzar las movilizaciones populares y sus reivindicaciones.

“Van a ser utilizados supuestamente para la lucha contra la criminalidad, pero en realidad va a ser utilizado contra la lucha del pueblo por sus reivindicaciones”, declaró Maraví al cuestionar el propósito de las nuevas disposiciones.

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El parlamentario sostuvo que su bancada se opuso a entregar facultades al Ejecutivo porque consideraba que cualquier autorización terminaría siendo evaluada por el Senado, mientras que la negativa a concederlas habría permitido archivar el pedido.

Sin embargo, cuestionó que durante el procedimiento parlamentario se incorporaran siete facultades adicionales, situación que, según afirmó, modificó el alcance de lo inicialmente aprobado y abrió la posibilidad de utilizar determinadas disposiciones contra sectores movilizados.

En esa línea, señaló que las medidas podrían alcanzar no solamente a manifestantes, sino también a organizaciones sociales y políticas, por lo que calificó como gravísimo el posible uso de estas figuras para identificar acciones de protesta dentro de categorías de seguridad.

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Advertencia sobre la protesta social

Maraví insistió en que las figuras de grupos hostiles y terrorismo podrían convertirse, según su interpretación, en mecanismos para encasillar las movilizaciones populares, sin limitarse necesariamente a las organizaciones vinculadas con actividades criminales.

Asimismo, afirmó que su bancada continuará enfrentando estas disposiciones desde el Parlamento y cuestionó a los legisladores que respaldaron las facultades, al señalar que la ciudadanía debe vigilar las decisiones de cada diputado y senador.

Finalmente, el senador sostuvo que las próximas semanas y meses serán determinantes en el escenario parlamentario, y aseguró que su agrupación continuará defendiendo las reivindicaciones populares y cuestionando las medidas que, según advirtió, podrían afectar el ejercicio de la protesta social.

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