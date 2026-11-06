«Protejan nuestras tierras y el agua»: el duro pliego de exigencias del campo a los candidatos al Gobierno Regional de Junín

Las organizaciones agrarias de Junín centran sus esfuerzos en incorporar la problemática rural en la agenda política regional previa a la segunda vuelta electoral. Los candidatos Fernando Orihuela Rojas, del partido Podemos Perú, y Arnoldo Mallma Auqui, de Alianza para el Progreso, disputan la jefatura del gobierno regional en un contexto donde el sector agrario demanda atención urgente y proyectos de infraestructura hídrica.

El presidente de la Convención del Agro Peruano (Conveagro) en Junín, Fredy García, confirmó la realización de un debate especializado donde ambos postulantes deberán sustentar sus propuestas técnicas. Este encuentro busca comprometer a los aspirantes con medidas vinculantes para proteger las tierras de cultivo. La falta de políticas hídricas, como la construcción de represas y la forestación con especies nativas, representa uno de los principales problemas señalados por las organizaciones del campo.

El reemplazo gradual de áreas agrícolas por proyectos inmobiliarios en el Valle del Mantaro genera una constante pérdida de terrenos fértiles. Ante este panorama, la dirigencia agraria solicita declarar la intangibilidad de las áreas agrícolas para frenar la expansión urbana descontrolada. La escasez de agua afecta tanto a la producción alimentaria de las ciudades vecinas como a la sostenibilidad del sector rural.

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Desafíos productivos y relevo generacional en el campo

Las limitaciones presupuestales del Seguro Agrario Catastrófico impiden que los productores recuperen las inversiones perdidas por heladas y sequías. La falta de financiamiento adecuado reduce la rentabilidad en la pequeña y mediana agricultura. Asimismo, la migración de la población joven hacia zonas urbanas provoca un progresivo envejecimiento de los trabajadores en las comunidades campesinas.

La propuesta de construir parques agroindustriales en la región busca añadir valor agregado a productos como la papa y la maca. Esta iniciativa contempla la transformación local de la producción primaria para reducir la dependencia de insumos procesados importados. Sin embargo, la implementación de estos proyectos requiere el fortalecimiento de la infraestructura vial rural y el apoyo institucional del gobierno regional.

El uso prolongado de plaguicidas de síntesis requiere una transición paulatina hacia la agroecología y la conservación de la biodiversidad local. Junín cuenta con una amplia diversidad de semillas nativas cuyo consumo es escaso en los mercados de las ciudades. Por ello, los representantes agrarios demandan un cambio en la formación profesional universitaria para impulsar la investigación aplicada y la protección de las cabeceras de cuenca frente a la contaminación minera.

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La última gestión regional dejó compromisos incumplidos respecto a la renovación de maquinaria y la apertura de trochas carrozables. Frente a estos antecedentes, los dirigentes impulsan la creación de un comité de vigilancia para supervisar el cumplimiento de los acuerdos firmados por los candidatos durante la campaña electoral.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

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