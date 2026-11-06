Gerente de Sedajuliaca denuncia insultos y anuncia acciones legales tras altercado durante intervención de fiscalización

El gerente general de la EPS Sedajuliaca S.A., Fredy Armando Carita Faijo, cuestionó la forma en que se desarrolló la intervención de fiscalización realizada en las instalaciones de la empresa y anunció que adoptará acciones legales contra quienes, según afirmó, lo agredieron verbalmente durante el incidente. El funcionario sostuvo que la visita se produjo sin notificación previa y aseguró que, pese a ello, estuvo dispuesto a atender a las autoridades y responder sus interrogantes.

Carita Faijo manifestó que durante la intervención recibió calificativos como «payaso» y «corrupto» por parte de algunas de las personas presentes. Explicó que cuando respondió que se verían en los tribunales no se refirió al diputado que encabezaba la fiscalización, sino a una persona que, según indicó, lo venía insultando reiteradamente. Añadió que evaluará recurrir a la vía judicial frente a estas expresiones y las acusaciones formuladas en su contra.

El gerente también cuestionó la presencia del grupo que participó en el incidente y sostuvo que el derecho a la fiscalización y a realizar reclamos no justifica acciones que puedan afectar a las personas, las instalaciones o la documentación de la institución. En ese sentido, aseguró que no ofreció resistencia durante la visita y que decidió atender a los participantes, pese a no haber recibido ninguna comunicación anticipada.

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Otro de los aspectos que puso en conocimiento fue la presunta falta de documentación en su despacho. Según declaró, durante una primera revisión advirtió que algunas actas del directorio no estaban completas, además de otros documentos administrativos que no habría encontrado. Precisó que, por su condición de secretario general del directorio, conserva las actas correspondientes a las sesiones de este órgano y que realizará una verificación más exhaustiva para determinar qué documentación falta.

Sobre una eventual citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Carita Faijo señaló que todavía no había sido notificado formalmente, pero manifestó su disposición a concurrir para exponer sobre la gestión de la empresa y responder los cuestionamientos.

En otro momento, al ser consultado por la posibilidad de que el alcalde electo intervenga en su continuidad como gerente general, sostuvo que su permanencia o remoción corresponde al directorio de Sedajuliaca, de acuerdo con el estatuto de la empresa. Afirmó que no se aferra al cargo y que respetará la decisión que adopte el órgano competente.

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Por otro lado, respecto a las constantes quejas de usuarios por la falta de agua potable en Juliaca, reconoció que la empresa llegó a su límite de producción, con aproximadamente 380 litros por segundo. Mencionó que urbanizaciones como Amauta, San Julián, Santa Adriana, Aeropuerto, Enase y Horacio C. Vásquez registran problemas de abastecimiento y que vienen realizando pruebas de sectorización para mejorar la distribución del servicio.