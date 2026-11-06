Puno: Brígida Curo exige libertad para Pedro Castillo y presupuesto descentralizado para cosecha de agua

La excandidata a la vicepresidencia del Perú, Brígida Curo Bustinza, exigió la ley de amnistía para el expresidente Pedro Castillo durante la audiencia pública descentralizada de parlamentarios de senadores y diputados por Juntos por el Perú.
Según explicó, la bancada ya presentó el proyecto de ley, por lo que el Congreso debe debatirlo y proceder con la liberación, pues considera que Castillo permanece recluido injustamente tras una lucha defendida por las bases.
“En la campaña hemos levantado la libertad de Pedro Castillo, está encerrado injustamente y esa ley de amnistía tiene que proceder”, declaró la dirigente ante senadores y diputados electos, que cumplen 90 días en funciones.
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Recursos naturales, agua y críticas al Gobierno
Además, Curro pidió que los recursos naturales sean del pueblo y para el pueblo, sin privatizar Petroperú, y planteó recuperar o nacionalizar el gas, una demanda que, según indicó, defendieron los parlamentarios durante la campaña.
Por otro lado, la crisis hídrica y el fenómeno de El Niño afectan a los agricultores, por lo que solicitó un presupuesto descentralizado para la cosecha de agua, además de la derogatoria de la ley 16 20, vinculada al recurso hídrico.
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Finalmente, la dirigente pidió trabajar con el gobierno regional y los alcaldes provinciales para impulsar proyectos, y exigió la renuncia de la presidenta Keiko Fujimori, al calificarla de incapaz de conducir el país ante el aumento de la inseguridad ciudadana.
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