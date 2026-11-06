Juntos por el Perú impulsa amnistía por la represión de protestas durante gobierno de Boluarte

El diputado Ernesto Alonzo Zunini Yerrén informó que su bancada presentó cerca de 150 iniciativas en 100 días y precisó que la amnistía no incluye al exgobernador Walter Aduviri

Pachamama Radio
Pachamama Radio 06/11/2026
Hernán Ernesto Zunini

Juntos por el Perú propone amnistía e impulsa una comisión investigadora por la crisis de diciembre de 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte para esclarecer responsabilidades

Foto: CPR

Juntos por el Perú impulsa una propuesta de amnistía por la crisis política de diciembre de 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte y sus consecuencias, mientras promueve una comisión investigadora para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, informó el diputado Hernán Ernesto Zunini.

“Nosotros queremos que la población sepa la verdad, que el Perú sepa la verdad”, manifestó Zunini, al defender la necesidad de investigar lo sucedido y establecer responsabilidades por los acontecimientos que marcaron aquella crisis política.

Amnistía e investigación para esclarecer los hechos

Durante la entrevista, Zunini informó que Juntos por el Perú presentó cerca de 150 iniciativas legislativas en los primeros 100 días del Parlamento, relacionadas con seguridad ciudadana, atención del fenómeno de El Niño y mejoramiento de los servicios educativos.

Entre las propuestas mencionó una moción para conformar una comisión investigadora que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, además de la iniciativa de amnistía, como parte de los compromisos políticos asumidos por su bancada.

Asimismo, mencionó otra propuesta de comisión investigadora sobre los asesinatos de defensores de comunidades campesinas, originarias y ambientales, que estaría a cargo de la parlamentaria Tapullima, con posibilidad de abordar conflictos territoriales y actividades extractivas ilegales.

Walter Aduviri queda fuera de la propuesta

Al ser consultado sobre la situación del exgobernador regional Walter Aduviri y otros dirigentes procesados por participar en protestas, Zunini aclaró que la amnistía presentada no comprende esos casos, porque está circunscrita a los acontecimientos de diciembre de 2023.

No obstante, expresó su solidaridad con Aduviri y señaló que su bancada está dispuesta a evaluar su situación, así como determinar si corresponde impulsar una medida específica o incorporar otros conflictos en las investigaciones parlamentarias.

Redacción: Frank Pancca 
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