Corte Suprema rechaza recurso de Juan Tonconi y confirma condena

La Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso legal presentado por la defensa del prófugo exgobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, dejando firme la condena de ocho años de prisión efectiva que se le impuso por el caso de doble sueldo, en agravio de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín.

Mediante adelanto de fallo, cuya fecha de visación corresponde al 2 de noviembre de 2026, el máximo tribunal declaró nulo el concesorio e inadmisible el recurso de casación, con lo que se agotó la última vía de impugnación planteada por la exautoridad para revertir la sentencia condenatoria dictada en enero de 2024.

El proceso judicial también comprende a Luis Enrique Jiménez Quiroz, Mercedes Zenovia Pérez Limache y Ruth Haydee Quispe de Rodríguez de Rodríguez, quienes figuran como involucrados en el expediente. La decisión de la Corte Suprema mantiene firme la condena impuesta a todos los involucrados.

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Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema, la situación judicial de Juan Tonconi queda definida en esta instancia. El exgobernador, quien se encuentra en condición de prófugo de la justicia, deberá responder ante las autoridades para cumplir la condena impuesta.

Al haber sido rechazado el recurso de casación, la orden de ubicación y captura se mantiene vigente. Una vez que sea localizado, deberá ser detenido y trasladado al establecimiento penitenciario correspondiente para cumplir los ocho años de prisión efectiva.