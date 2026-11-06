Cuatro Zonas de Juliaca anuncia reunión para definir acciones frente a permanencia del gerente de Sedajuliaca y cuestiona respaldo del alcalde

El presidente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Luis Ángel Condori Yapu, cuestionó la decisión del alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, de no realizar cambios en la gerencia de Sedajuliaca antes de concluir su mandato y dejar esa facultad a la próxima autoridad municipal. El dirigente sostuvo que el gerente general, Fredy Armando Carita Faijo, debe responder por los cuestionamientos y denuncias relacionadas con su gestión, por lo que anunció que convocarán a una reunión de sus bases para definir las medidas que adoptarán.

Condori Yapu manifestó que los videos difundidos sobre el altercado ocurrido durante la intervención de fiscalización en las instalaciones de la empresa evidencian, a su criterio, una actitud prepotente del funcionario frente al diputado que participó en la diligencia. Sin embargo, señaló que la preocupación de los dirigentes no se limita a ese enfrentamiento, sino también a la gestión que viene desarrollándose en la empresa y a la falta de soluciones frente a los reclamos de los usuarios por el deficiente abastecimiento de agua potable.

El dirigente cuestionó que el alcalde haya descartado retirar al gerente antes de culminar su gestión y consideró que esta posición constituye un respaldo al funcionario. En ese sentido, anunció que las Cuatro Zonas convocarán a una reunión de sus integrantes para evaluar las acciones correspondientes y exigir que las denuncias pendientes sean esclarecidas. Advirtió que no permitirán que el gerente se retire sin responder por los cuestionamientos formulados durante su administración.

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Otro de los motivos de preocupación expresados por Condori Yapu está relacionado con la documentación de Sedajuliaca, luego de que el gerente manifestara que algunas actas del directorio y documentos administrativos no se encontraban en su despacho. Frente a ello, el dirigente sostuvo que buscarán mantenerse vigilantes de la empresa para evitar que se produzca la pérdida o desaparición de documentación que pueda resultar importante para las investigaciones y el esclarecimiento de las denuncias.

Por su parte, durante la misma entrevista, Juan Zapata lanzó duras críticas contra el alcalde Óscar Cáceres Rodríguez y cuestionó su responsabilidad en la designación de representantes del directorio de Sedajuliaca. También expresó su rechazo a la permanencia del gerente y cuestionó el nombramiento de 33 trabajadores mediante una resolución, al considerar que esta decisión debe ser investigada, tomando en cuenta la situación económica de la empresa.

Zapata recordó además las denuncias relacionadas con el proyecto PMRI, presuntos hechos de colusión y las deficiencias en el abastecimiento de agua potable en diferentes sectores de Juliaca. Cuestionó que, pese a los problemas que afrontan los usuarios por la falta de continuidad del servicio, la población tenga que seguir pagando sus recibos.

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Finalmente, el dirigente responsabilizó políticamente al alcalde por la situación de Sedajuliaca y cuestionó que haya descalificado anteriormente a representantes de las Cuatro Zonas por su falta de acreditación. Sostuvo que las discrepancias con los dirigentes no deben utilizarse para restar importancia a los reclamos ciudadanos sobre el servicio de agua potable y la administración de la empresa.