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Alcalde electo de Carabaya rechaza congelar por cinco años la creación de universidades

El alcalde electo de Carabaya presentó un memorial ante el Congreso y pidió considerar el presupuesto de 2027, además de garantizar transparencia en la transferencia municipal

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 06/11/2026
Hugo Raúl Tapara Saya

Hugo Tapara rechaza la suspensión de universidades por cinco años y advierte que la medida afectaría a nueve instituciones de Puno y el acceso educativo juvenil

Foto: JAC

El alcalde electo de la Municipalidad Provincial de Carabaya, Hugo Raúl Tapara Saya, cuestionó la iniciativa del Ejecutivo que busca suspender por cinco años los avances de las nuevas universidades creadas en estos últimos años, al considerar que esta medida limitaría las oportunidades de acceso a la educación superior para los jóvenes.

Según Tapara, el Ejecutivo presentó la propuesta el 30 de septiembre ante el Congreso, y esta alcanzaría a unas 60 universidades en el país, nueve de ellas en la región de Puno, entre las que figura la de la provincia de Carabaya.

Además, Tapara sostuvo que la medida “pareciera una cortina de humo para apaciguar el descontento de la población”, que años atrás exigía la salida de Dina Boluarte. Asimismo, advirtió que Carabaya es “una tierra estratégica” en el proceso de reconciliación.

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Carabaya defiende su universidad y exige transparencia en la transferencia

Carabaya, sin embargo, ya cuenta con una comisión organizadora y con presupuesto para su universidad, y Tapara considera necesario mantener contacto cercano con los parlamentarios de la República, pues el tema es nacional.

Por ello, Tapara entregó un memorial a favor de Carabaya, con pedidos de campaña, antes de que el Congreso debata y apruebe el presupuesto 2027 a finales de noviembre, y espera que lo consideren.

Asimismo, para la transferencia, Tapara formará una comisión con personas de experiencia y pidió a la gestión saliente liquidar las obras concluidas, de modo que haya transparencia y continuidad en los proyectos.

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Etiquetas:
Jhon Arocutipa
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